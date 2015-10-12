۲۰ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۴۴

استفاده از ظرفیت‌ دانشگاه‌ها برای مقابله با پدیده گرد و غبار

مدیر ملی مقابله با پدیده گردوغبار سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور بر استفاده از ظرفیت های علمی دانشگاه ها برای مقابله با پدیده گردوغبار تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ضیاءالدین شعایی در نشست هماهنگی برگزاری نخستین کنفرانس بین‌المللی گردوغبار در دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: خروجی این کنفرانس بین‌المللی باید ارائه راهکار برای مقابله با این پدیده باشد.

وی ادامه داد: دانشگاه‌ها به دلیل داشتن ظرفیت‌های غنی علمی و پژوهشی بهترین مراکز برای برگزاری کنفرانس‌های علمی هستند.

مدیر ملی مقابله با پدیده گردوغبار سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: در این کنفرانس باید از کسانی دعوت شود که در کشور خودشان نیز تجربه بروز این پدیده را داشته باشند تا با ارائه مقالات علمی راهکارهایی برای حل این مشکل در منطقه ارائه شود.

شعایی افزود: سازمان محیط‌ زیست کشور از برگزاری کنفرانس‌هایی که بتواند در ارتقاء جایگاه علمی و پژوهشی کشور تأثیرگذار بوده و راهکارهایی برای حل مشکلات زیست‌محیطی ارائه دهد حمایت می‌کند.

زهرا سیفی

