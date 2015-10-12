جغرافيای سياسی بايد در خدمت صلح جهانی و مبارزه با تروريسم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید یحیی رحیم صفوی امروز دوشنبه در هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران که در دانشگاه کردستان برگزار شد، گفت: در گذشته دولت های قدرتمند غربی ژئوپلیتیک را در خدمت تسلط بر سرزمین های افریقایی و آسیایی به کار گرفتند و امروزه هم همان دولت ها از ژئوپلیتیک برای گسترش تروریسم بهره می گیرند.

وی عنوان کرد: کشورهای غربی با سوء استفاده از علوم جغرافیایی هم چون جغرافیای سیاسی نیروهای خود را به کشورهایی اعزام و آنها را مستعمره خود کردند.

وی اظهارداشت: ۱۴ سال است که منطقه غرب آسیا توسط سیاستمداران قدرت های بزرگ غرب به رهبری امریکا دچار جنگ و تروریسم خانمان سوز شده است.

رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران ادامه داد: در سال ۲۰۰۱ افغانستان را به بهانه برخورد با القاعده و طالبان مورد هجوم قرار دادند و سال ۲۰۰۳ هم به بهانه وجود سلاح کشتار جمعی عراق را اشغال کردند.

صفوی بیان کرد: کشورهای غربی با ائتلافی از رژیم صهیونیستی، ترکیه و تعدادی دیگر از کشورها و با پول برخی از کشورهای عربی مثل عربستان و قطر ده ها هزار تروریست را برای براندازی نظام سیاسی سوریه روانه این کشور کردند.

وی افزود: براساس آماری مستند سال ۲۰۱۳، ۱۴ هزار نفر از چچن به سوریه اعزام شدند که از این تعداد ۳ هزار و ۶۷۱ نفر کشته شدند و از عربستان و ترکیه هم به ترتیب ۱۲ هزار و ۵ هزار و ۶۰۰ نفر به این کشوررفتند.

وی به اهداف قدرت های غربی در طراحی ژئوپلیتیک تروریسم تکفیری اشاره کرد و گفت: ناامن کردن و بی ثبات کردن دولت های منطقه غرب آسیا، تجزیه احتمالی کشورهای سوریه، لیبی، یمن و در درازمدت عربستان سعودی و ایجاد امنیت برای رژیم صهیونیستی و غفلت ملت های اسلامی از آزادی قدس شریف و لفسطین اشغالی به نظرم از اهداف قدرت های غربی در طراحی ژئوپلیتیک تروریسم تکفیری است.

رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران از دیگر اهداف قدرت های غربی در طراحی ژئوپلیتیک تروریسم تکفیری را بازگشت مجدد به منطقه و گسترش پایگاه های نظامی در منطقه، جلوگیری از امواج بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی، تبدیل معادله جهاد و مقاومت به تکفیر و تروریسم و درگیرکردن سنی ها و شیعیان و علویانو جلوگیری از افزایش وزن ژئوپلیتیکی و قدرت سیاسی فرهنگی ایران در غرب آسیا ذکر کرد.

صفوی اظهارداشت: اندیشمندان جغرافیای سیاسی و ژئوپلیسین های ایرانی و منطقه غرب آسیا و جهان اسلام و حتی دانشمندان آزاداندیش و انسان دوست جغرافیای جهن بایستی علوم خود را به طور خاص جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک را در خدمت صلح و امنیت پایدار جهان و منطقه و مبارزه با تروریسم و خشونت قرار دهند.

وی ادامه داد: سیاستمداران غربی هشدار دهند که سرانجام راهبرد فعلی در راه اندازی این گروهک های تروریستی به ناامن سازی کشورهای خودشان منجر خواهد شد.