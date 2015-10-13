محسن رضایی: داعش حقیرتر از آن است که به ایران لطمه بزند

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: محسن رضایی گفت: هرچند از دست دادن شهید بزرگوار حاج حسین همدانی ضایعه بزرگی برای سپاه پاسداران و نظام مقدس اسلامی است اما داعش خیال نکند توانسته به ما ضرری بزند. آن‌ها هرچند ادعا زیاد دارند اما حقیرتر از آن هستند که بتوانند به ایران اسلامی لطمه بزنند.

وی افزود: داعش، دست‌پرورده صهیونیسم و استکبار جهانی است و تمام مانورهای نمایشی که آمریکا و هم‌پیمانانش به اصطلاح علیه داعش راه‌انداخته‌اند، دروغی بیش نیست.

رضایی تصریح کرد: داعش اگر به خیال باطل خود، به فکر صدمه زدن به ایران است، کور خوانده و به زودی مغلوب خواهد شد.

دبیر تشخیص مصلحت نظام افزود: این مردم، همواره پای آرمان‌ها و اهداف خود ایستاده‌اند و تا این لحظه، حمایت کامل و قاطع از نظام راهبری داشته‌اند و قطعاً در آینده نیز به همین ترتیب خواهد بود.

رضایی با تجلیل از مقام شهید حسین همدانی او را رزمنده‌ای انقلابی، مجاهد و مخلص فی‌‌سبیل‌الله خواند و گفت: من سابقه دیرینه رفاقت و همکاری با او داشتم. او به معنای واقعی کلمه، سرباز ولایت بود.

وی تصریح کرد: راه شهدای مدافع حرم از جمله حاج حسین همدانی، قطعاً استمرار خواهد یافت و به فرموده مقام معظم رهبری، صف مشتاقان شهادت و جهاد، بنیان مرصوص است.