سایت فردا نوشت: شماری از عناصر گروه‌های تروریستی که در استان «ادلب» سوریه حضور دارند پس از حملات شدید هوایی و زمینی جنگنده‌های روس و ارتش سوریه و شکست‌های پیاپی، برخی از مواضع خود در «فوعه» «کفریا»‌ را ترک کردند تا خلأ ناشی از شکست‌ در منطقه سهل الغاب را پوشش دهند.

منبعی که این خبر را داده است در گفت‌وگو با روزنامه دولتی «الوطن» سوریه علت این مسئله را ناتوانی این گروه‌ها برای مقابله با ائتلاف ارتش سوریه و جنگنده های روسیه عنوان کرد.

به گفته این منبع، گروه تروریستی «جبهه النصره» که هدایت گروه جیش الفتح را بر عهده دارد به عناصر خود و سایر گروه‌های تروریستی تأکید کرده است که پایگاه‌ها و مواضع خود را در خطوط تماس با ارتش حفظ کنند تا این مواضع مانند روستای «البحیصه» و «تل سکیک» به دست ارتش نیفتد و به تبع آن موجی از عقب‌نشینی در میان گروه‌های مسلح ایجاد شود؛ زیرا این مسئله با پیمان‌ این گروه‌ها با ترکیه منافات دارد. گروه‌های تروریستی متعهد شده بودند که در ازای دریافت ابزارهای مدرن جنگی از ترکیه در مواضع خود ایستادگی کنند.

این منبع همچنین تصریح کرد، اینکه کشورهایی مانند عربستان و قطر از طریق ترکیه گروه‌های مسلح را به بیش از هزار موشک «تاو» ساخت آمریکا مجهز کرده‌اند واقعیت‌های جنگ را تغییر نداده است؛ جنگی که در آن روحیه تروریست‌ها کاهش یافته است و احتمالا اگر وضعیت به همین منوال باقی بماند نقشه میدانی به صورت بسیار زیادی طی یک هفته آینده به سود ارتش سوریه تغییر خواهد کرد.

به گفته این منبع، کشورهای حامی تروریست‌ها فقط برای ایستادگی بر روی عناصر چچنی، ازبک و تاجیک حساب باز کرده‌اند تا مانع از پیشروی ارتش شوند.

در همین راستا، روزنامه «رأی الیوم» نیز گزارش داد که «عبدالله المحیسنی» شخص موسوم به «قاضی شرعی» گروه جیش الفتح نیز با انتشار یک پیام صوتی از همه تروریست‌های سوریه خواستار «بسیج عمومی» شده است؛ مسئله‌ای که در واقع از شکست تروریست‌ها در برابر ارتش سوریه و حملات نیروی هوایی روسی حکایت دارد.

این روزنامه به نقل از یک منبع نظامی سوری گزارش داد: «برای نخستین بار شماری از گروه‌های مسلحی که شهرک‌های کفریا و فوعه را در ریف ادلب محاصره کرده بودند [از این منطقه] عقب‌نشینی کردند تا خلأ ناشی از شکست‌های افراد مسلح در منطقه سهل الغاب را پوشش دهند».

از سوی دیگر، گروه موسوم به «دیده‌بان حقوق بشر سوریه» که مرکزش در لندن قرار دارد و وابسته به معارضان است نیز اعلام کرد، هدف از حملات زمینی نیروهای سوری در شمال غرب کشور «در درجه نخست حمایت از مناطق تحت سیطره نظام در استان‌های حماه و لاذقیه است تا نیروهای نظام پس از آن پاتکی را برای بازپس‌گیری استان ادلب انجام دهند».

یک منبع نظامی سوری نیز در راستای تأیید اظهارات دیده‌بان اعلام کرد که هدف از عملیات ارتش سوریه در حال حاضر بازپس‌گیری شهر ادلب است که پیش از پایان سال جاری محقق خواهد شد.

جنگنده‌های روسیه نیز از چندی پیش در راستای درخواست دولت سوریه، در حال بمباران گروه‌های تروریستی در خاک این کشور است.