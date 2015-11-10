به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر طاهری درباره مشکلات داوری اظهار داشت: مشکلات داوری را باید به دو دسته تقسیم کنیم. باید بدانیم داوران رکن اساسی در یک بازی هستند و در بازی فوتبال با توجه به فشار فیزیکی و روانی که روی داوران هست، باید آن‌ها همیشه مورد بررسی قرار گیرند.

وی افزود: بعضا می‌بینم در برنامه‌های صداوسیما روی یک صحنه داوری وقتی یک کارشناس می‌خواهد اظهار نظر کند یک صحنه را بارها پخش می‌کنند. حال اگر خودمان را جای داور بگذاریم، می‌بینیم که او باید در یک لحظه تصمیم‌گیری کند. بنابراین کار، کار سختی است اما می‌شود با آموزش‌هایی مثل اینکه به داوران تاکید کنیم وقتی صحنه حساسی رخ می‌دهد، زود تصمیم نگیرند، اشتباهات آن‌ها را کمتر کرد. البته این صحبت‌هایی که من مطرح می‌کنم بحث‌های تخصصی است که باید خود داوران و کارشناسان درباره آن‌ها صحبت کنند.

طاهری تصریح کرد: مسائل داوری باید دائما به داوران آموزش داده شود. آن‌ها همیشه باید زیر نظر باشند. ما نمی‌خواهیم به این گونه مسائل ورود کنیم زیرا کمیته داوران که جایگاه داوران است باید در آنجا به آن توجه شود اما باید بگویم رفتارهای داوران به طور کلی باید آسیب شناسی شود. من در نامه‌هایی که در مردادماه به آقای کفاشیان فرستادم، متذکر شدم که بعضی از اشتباهات داوری که سلسله وار تکرار می‌شود آثار اجتماعی دارد. یک تیم از کادر مدیریت تا کادر فنی و همین طور بازیکنان برای موفقیت زحمت می‌کشند و به دنبال این هستند که نتایج موفقیت‌آمیزی بگیرند. البته می‌دانم زیبایی فوتبال هم به این است که گاهی اوقات یک تیم دائما روی دروازه حریف حمله کند و در نهایت حتی بازنده شود.

سرپرست باشگاه پرسپولیس افزود: اما وقتی روند را نگاه می‌کنید می‌بینید که شرایط طور دیگری رقم خورده است. من هم به عنوان کسی که عهده‌دار مسئولیت در باشگاه پرسپولیس هستم این گونه مسائل را به رییس فدراسیون متذکر شدم و انتظار داشتم حداقل یک پاسخ به نامه‌های من بدهند و یا بخواهند جلسه‌ای برگزار کنیم. حتی در نامه‌ آخری که به فدراسیون فوتبال دادم و رونوشت آن را هم به وزیر ورزش ارائه کردم، از کفاشیان خواستم کمیته‌ای را مشخص کند تا بررسی کنند که چرا سریال اشتباهات داوری علیه پرسپولیس است، زیرا این به صنعت فوتبال آسیب می‌زند.

طاهری خاطرنشان کرد: همه باید از فوتبال لذت ببرند اما متاسفانه آثار و اشتباهات داوری روی تماشاگران هم تاثیر گذاشته است. گاهی اوقات در بازی فوتبال آنقدر یک تیم زیبا بازی می‌کند که حتی اگر شکست هم بخورد لذت را به تماشاگران داده است اما اشتباهات داوری این موضوع را خراب کرده است. بهتر است مسئولان فدراسیون فوتبال بررسی کنند و ببینند اشتباهات داوری کمتر می‌شود یا در حال بیشتر شدن است. اگر واقعا اشتباهات داوری در حال بیشتر شدن است متخصصان امر ورود کنند و نظرات خود را مطرح کنند. به نظر من فدراسیون فوتبال هم مکلف است که این گونه مسائل را بررسی کند. ما سعی کردیم از طریق مراجع قانونی صحبت خودمان را مطرح کنیم تا حق و حقوق باشگاه پرسپولیس حفظ شود.

طاهری درباره صحبت‌هایی که درباره داوری پیش از این مطرح کرده بود نیز گفت: من در ابتدای فصل وقتی بحث‌های حاشیه‌ای و مشکلات داوری مطرح شد،‌ سعه صدر داشتم و صبر کردم اما افرادی می‌خواستند در ابتدای فصل با پیش‌بینی، جادو و جنبل و چیزهای دیگر نتیجه بازی را برای ما در بیاورند اما من شدیدا با این گونه مسائل مخالفت کردم و اجازه نمی‌دهم حتی کادر فنی به این گونه مسائل فکر کند.

او در پاسخ به این سوال که‌ آیا در ابتدای فصل پیشنهادی برای جادوگری به شما داده شد گفت: متاسفانه شماره موبایل من در اختیار خیلی از افراد هست که این گونه کارها را انجام می‌دهند و این چیزها را از طریق پیامک به من می‌گویند اما من هیچ گاه توجهی به آن‌ها نداشتم. اگر می‌خواستم کاری انجام دهم روی این پیشنهادها حداقل یک فکر کوتاه می‌کردم اما هیچ توجهی به آن‌ها نداشتم. من همیشه می‌گویم که قشنگی فوتبال در این است که نتایج را در زمین مسابقه رقم بزنیم. قبلا گفته‌ام و باز هم می‌گویم این گونه پیشنهادها بوده ولی من رد کردم و اجازه نمی‌دهم این گونه کارها در باشگاه پرسپولیس انجام شود. البته باید بگویم در رابطه با پول کنار گذاشتن برای حاشیه‌ها هم به من گفته شد چنین فرهنگی وجود دارد نه اینکه پیشنهادی به من داده شده باشد.

وی ادامه داد: همیشه گفته‌ام که چرا این گونه اتفاقات فقط برای پرسپولیس رخ می‌دهد. این موضوع را فدراسیون فوتبال باید آسیب شناسی کند. من در هیچ یک از مصاحبه‌هایم نگفته‌ام که یک داور با غرض علیه تیم ما سوت زده است اما سوال کردم که چرا اشتباهات داوری سلسله وار علیه تیم پرسپولیس است؟ من از کفاشیان خواستم این موضوع را دنبال و پیگیری کند. اگر می‌دانستم یک داور با غرض علیه تیم من سوت زده رسما آن را اعلام می‌کردم. من اعتراض باشگاه را به صورت قانونی به کفاشیان اطلاع دادم.

طاهری به صحنه اخراج ایمان صادقی در دیدار پرسپولیس و ذوب آهن اشاره کرد و گفت: حرف من این است که اگر در آن صحنه داور دیده که توپ به دست ایمان صادقی برخورد کرده که هیچ جای شکی نیست و باید ایمان صادقی اخراج می‌شد پس نباید بابت آن اتفاق عذرخواهی کند اما اگر صحنه را خوب ندیده باید تحمل کند و از کمکش درباره صحنه بپرسد نه اینکه از فاصله دور با کارت قرمز به سمت دروازه‌بان ما بیاید. این گونه تصمیم گرفتن‌ها را باید بررسی کرد تا ببینیم چگونه اتفاق افتاده است. البته روی صحبت من با کمیته داوران و اهالی فن است که باید در این زمینه صحبت کنند. فدراسیون باید تیمی را تشکیل دهد و بررسی کنند ببینند چرا این اتفاقات رخ می‌دهد. من به عنوان مدیرعامل باشگاه که در این باشگاه همه برای موفقیت زحمت می‌کشیم، می‌خواهم تا فدراسیون هم آن را پیگیری کند. ما تلاش می‌کنیم تا باشگاه درآمدزا شود و مشکلاتش حل شود و هواداران خوشحال باشند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این سوال که چرا از ابتدای فصل از پیشنهاداتی که به او داده شده صحبت نکرده است، گفت: در آموزه‌های دینی ما آمده است که افشای گناه بدتر از خود گناه است. این گونه گناه‌ها را نباید به راحتی افشا کنیم. البته من به مراجع ذی‌ربط همان موقع اعلام کردم و این گونه نیست که الان بخواهم درباره آن‌ها صحبت کنم. من به لحاظ رفتاری آنقدر آموخته‌ام که چه زمانی چه کاری را انجام دهم. الان کار به جایی رسیده که احساسات هواداران ما واقعا جریحه دار شده‌اند. من هم مسئول نیستم که از واحد نظارتی بپرسم که اقداماتش در این زمینه چه شده است. من تکلیف و وظیفه خود را انجام داده‌ام و به آن‌ها اطلاع داده‌ام. قطعا عزیزان نظارتی روی این موضوع کار می‌کنند. من فقط موارد را به جهت صیانت از حقوق باشگاه به مراجع ذی‌ربط اطلاع دادم.