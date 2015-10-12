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۲۰ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۲۸

مجموعه شعر «آن حلزون، آن حلزون محزون» نقد می‌شود

مجموعه شعر «آن حلزون، آن حلزون محزون» نقد می‌شود

نشست نقد و بررسی کتاب شعر «آن حلزون آن حلزون محزون» سروده محمدرضا کلهر در حوزه هنری کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، «آن حلزون آن حلزون محزون» که اثری پساژانر و زمینه جغرافیایی اشعارش شهر کرمانشاه است، شاملِ شصت شعر است و توسط نشر داستان در تابستان سال جاری منتشر شده است.

آخرین دفتر شعرِ منتشرشده از محمدرضا کلهر، مجموعه «یک بادکنک آبی» بود و به زودی دفتر‌های شعر «منظرممنوع» و «هزارهایکوی هیچ» نیز از این شاعر و نویسنده و منتقد، در نشر داستان به چاپ می‌رسد.

پیش از این مجموعه شعرهای «و باد ذهن منتشر شاعر»، «صد لحظه روشن از سرزمین تاریک من»، «ماه، مدِّ مدام اندوه» و «آشوب متناطرح» از «محمدرضا کلهر» به چاپ رسیده است.

نشست نقد و بررسی کتاب شعر «آن حلزون آن حلزون محزون» سروده محمدرضا کلهر ساعت ۱۵:۳۰ روز سه شنبه ۲۱ مهر با حضور نسرین علی‌اکبری، فرشاد جعفری و ژاله بولینی در تالار مهر حوزه هنری کرمانشاه واقع در ابتدای خیابان خیام، برگزار می شود.

کد مطلب 2938689

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