به گزارش خبرنگار مهر، «آن حلزون آن حلزون محزون» که اثری پساژانر و زمینه جغرافیایی اشعارش شهر کرمانشاه است، شاملِ شصت شعر است و توسط نشر داستان در تابستان سال جاری منتشر شده است.

آخرین دفتر شعرِ منتشرشده از محمدرضا کلهر، مجموعه «یک بادکنک آبی» بود و به زودی دفتر‌های شعر «منظرممنوع» و «هزارهایکوی هیچ» نیز از این شاعر و نویسنده و منتقد، در نشر داستان به چاپ می‌رسد.

پیش از این مجموعه شعرهای «و باد ذهن منتشر شاعر»، «صد لحظه روشن از سرزمین تاریک من»، «ماه، مدِّ مدام اندوه» و «آشوب متناطرح» از «محمدرضا کلهر» به چاپ رسیده است.

نشست نقد و بررسی کتاب شعر «آن حلزون آن حلزون محزون» سروده محمدرضا کلهر ساعت ۱۵:۳۰ روز سه شنبه ۲۱ مهر با حضور نسرین علی‌اکبری، فرشاد جعفری و ژاله بولینی در تالار مهر حوزه هنری کرمانشاه واقع در ابتدای خیابان خیام، برگزار می شود.