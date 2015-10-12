مدیریت فرهنگی و تبلیغی مورد توجه مبلغان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود صفی یاری ظهر دوشنبه در همایش طلایه‌داران تبلیغ با اشاره به اینکه راهبرد تبلیغ را قرآن مشخص و تعریف کرده است، افزود: در این راستا توجه به تبلیغ صحیح بسیار مهم و حساس است و باید در این زمینه توجه ویژه صورت بگیرد.



وی اظهار کرد: عده‌ای از بندگان صالح و مؤمن برگزیده می‌شوند که در استمرار فرهنگ دینی و اهل‌بیت (ع) و آگاهی بخشی به مردم در جامعه اسلامی و تبلیغ فعالیت کنند.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه ماه محرم نزدیک است، افزود: در پایتخت شور و شعور حسینی استقبال از برنامه ها و آئین های مذهبی بیشتر و در این راستا مسئولیت مبلغان بسیار سنگین‌تر است و فعالیت در این حوزه نیاز به‌دقت دارد.



حجت‌الاسلام صفی یاری بابیان اینکه منبر امام حسین (ع) باید تحول‌گرا و آگاهی بخش باشد، تأکید کرد: ماه محرم بهترین فرصت برای بصیرت افزایی است و باید از این فرصت به نحو احسن استفاده شود.



وی تاکید کرد: باید با توجه به ذائقه امروز جامعه به خصوص نیازهای قشر جوانان وارد کار شد و در ماه محرم می‌توان در تحقق این مهم کاری کرد.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری به بحث جلوگیری از نفوذ دشمن تأکید دارند، گفت: در ماه محرم به موضوعیت این امر توجه شود چراکه در این مورد دشمن سرمایه‌گذاری کرده، بنابراین مواظب نفوذ فرهنگی دشمن باشیم.



حجت‌الاسلام صفی یاری افزود: باید غنای مجالس اهل‌بیت(ع) از منظر منبر و مدیحه‌سرایی موردتوجه قرار گیرد و رکن اصلی تشکیل این مجالس هم مبلغین هستند.



وی یاد آور شد: باید مدیریت فرهنگی و تبلیغی مورد توجه مبلغین قرار گیرد و مجالس تحول‌گرا باشد تا بتواند خروجی خود را نشان دهد.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: باید جوانان با مبنای معرفتی آشنا شوند و امروز شبکه عظیم روحانیت بهترین ظرفیت برای این کار است.



حجت‌الاسلام صفی یاری ویژگی برجسته زنجان را ولایتمداری عنوان کرد و گفت: باید عزاداری‌ها هم بر اساس شاخص‌های مطلوب، روند روبه رشد خود را ادامه دهند.



وی افزود: مقام معظم رهبری بر استفاده درست از ظرفیت مهم ماه محرم بسیار تأکید دارند و باید از این فرصت استفاده بهینه شود.