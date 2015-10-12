به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود صفی یاری ظهر دوشنبه در همایش طلایهداران تبلیغ با اشاره به اینکه راهبرد تبلیغ را قرآن مشخص و تعریف کرده است، افزود: در این راستا توجه به تبلیغ صحیح بسیار مهم و حساس است و باید در این زمینه توجه ویژه صورت بگیرد.
وی اظهار کرد: عدهای از بندگان صالح و مؤمن برگزیده میشوند که در استمرار فرهنگ دینی و اهلبیت (ع) و آگاهی بخشی به مردم در جامعه اسلامی و تبلیغ فعالیت کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه ماه محرم نزدیک است، افزود: در پایتخت شور و شعور حسینی استقبال از برنامه ها و آئین های مذهبی بیشتر و در این راستا مسئولیت مبلغان بسیار سنگینتر است و فعالیت در این حوزه نیاز بهدقت دارد.
حجتالاسلام صفی یاری بابیان اینکه منبر امام حسین (ع) باید تحولگرا و آگاهی بخش باشد، تأکید کرد: ماه محرم بهترین فرصت برای بصیرت افزایی است و باید از این فرصت به نحو احسن استفاده شود.
وی تاکید کرد: باید با توجه به ذائقه امروز جامعه به خصوص نیازهای قشر جوانان وارد کار شد و در ماه محرم میتوان در تحقق این مهم کاری کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری به بحث جلوگیری از نفوذ دشمن تأکید دارند، گفت: در ماه محرم به موضوعیت این امر توجه شود چراکه در این مورد دشمن سرمایهگذاری کرده، بنابراین مواظب نفوذ فرهنگی دشمن باشیم.
حجتالاسلام صفی یاری افزود: باید غنای مجالس اهلبیت(ع) از منظر منبر و مدیحهسرایی موردتوجه قرار گیرد و رکن اصلی تشکیل این مجالس هم مبلغین هستند.
وی یاد آور شد: باید مدیریت فرهنگی و تبلیغی مورد توجه مبلغین قرار گیرد و مجالس تحولگرا باشد تا بتواند خروجی خود را نشان دهد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: باید جوانان با مبنای معرفتی آشنا شوند و امروز شبکه عظیم روحانیت بهترین ظرفیت برای این کار است.
حجتالاسلام صفی یاری ویژگی برجسته زنجان را ولایتمداری عنوان کرد و گفت: باید عزاداریها هم بر اساس شاخصهای مطلوب، روند روبه رشد خود را ادامه دهند.
وی افزود: مقام معظم رهبری بر استفاده درست از ظرفیت مهم ماه محرم بسیار تأکید دارند و باید از این فرصت استفاده بهینه شود.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان:
مدیریت فرهنگی و تبلیغی مورد توجه مبلغان قرار گیرد
زنجان- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: باید مدیریت فرهنگی و تبلیغی موردتوجه مبلغان قرار گیرد و مجالس تحولگرا باشد تا بتواند خروجی خود را نشان دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود صفی یاری ظهر دوشنبه در همایش طلایهداران تبلیغ با اشاره به اینکه راهبرد تبلیغ را قرآن مشخص و تعریف کرده است، افزود: در این راستا توجه به تبلیغ صحیح بسیار مهم و حساس است و باید در این زمینه توجه ویژه صورت بگیرد.
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