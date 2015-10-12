بازی با سایپا فرصت خوبی برای صعود در جدول است/ امیدواری به پیروزی

علی شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیمش در آستانه دیدار مقابل سایپای البرز و تمرینات آماده‌سازی ذوب‌آهن اصفهان اظهار داشت: شرایط تیم ما در حال حاضر بسیار خوب است و بازیکنان در حال حاضر در آمادگی بسیاری قرار دارند.

وی افزود: بازیکنان تیم بعد از چهار روز استراحت در دوران تعطیلی لیگ برتر، تمرینات خود را آغاز کردند و در این مدت، دو بازی تدارکاتی مقابل گیتی‌پسند اصفهان و امید نساجی بود تا آمادگی بازیکنان برای مسابقات لیگ برتر حفظ شود.

سرپرست تیم ذوب‌آهن اصفهان ادامه داد: شرایط ما خوب بود زیرا تمرینات خوبی پشت سر گذاشته‌ایم و در حال حاضر برای دیدار با سایپا آماده می‌شویم.

وی با بیان اینکه سایپا تیم خوبی به شمار می‌رود و از بازیکنان باتجربه‌ای بهره می‌برد، تصریح کرد: این بازیکنان هر کدام بسیار خوبی هستند و همچنین این تیم نتایج خوبی در لیگ برتر گرفته و در حال حاضر با ۱۳ امتیاز، در جایگاه چهارم جدول رده‌بندی قرار گرفته است.

شجاعی بیان کرد: این تیم از سرمربی و کادر فنی بسیار خوبی بهره می‌برد و جلالی یکی از مربیان خوب لیگ برتر به شمار می‌رود اما ما امیدوار هستیم که در تهران، نتیجه بسیار خوبی مقابل این تیم کسب کنیم.

وی اظهار داشت: هدف ما این است که در این بازی در ابتدا بازی خوبی انجام دهیم و بتوانیم درخشش داشته باشیم و در درجه دوم، سه امتیاز مسابقه را ازآن خود کنیم تا از کورس قهرمانی عقب نیفتیم.

سرپرست ذوب‌آهن اصفهان خاطرنشان کرد: ما روز جمعه فرصت داریم که با پیروزی در این مسابقه در جدول رده‌بندی لیگ برتر صعود داشته و شرایط خود را بهبود بخشیم.