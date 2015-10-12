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۲۰ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۴۲

پلمپ ۲ کارخانه شستشو و دانه بندی شن و ماسه آلاینده

پلمپ ۲ کارخانه شستشو و دانه بندی شن و ماسه آلاینده

رییس محیط زیست پاکدشت گفت: در راستای اجرای طرح ویژه پایش معادن شن و ماسه استان تهران، ۲ کارخانه آلاینده شستشو و دانه بندی شن و ماسه در این شهرستان توسط ماموران محیط زیست پلمپ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  محمود رضا سعیدپور با اعلام این خبر گفت: روز گذشته در برنامه گشت و پایش جهادی پاکدشت، تیم نظارتی کارشناسان محیط زیست ۸کارخانه و کارگاه فرآوری شن و ماسه در شهرستان را مورد پایش قرار دادند.

وی افزود: در بازدید به عمل آمده فعالیت دو واحد با آلودگی هوا همراه بود که با توجه به اخطاریه های زیست محیطی صادره از ابتدای سال جاری تاکنون، این واحد ها نسبت به جلوگیری از فعالیت بخش های آلاینده اقدامی انجام نداده و بر همین اساس تاسیسات این واحدها  پلمپ شدند.

سعیدپور با بیان اینکه طرح جهادی پایش معادن شن و ماسه و کارخانجات آسفالت با جدیت ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: علاوه بر جلوگیری از فعالیت این قبیل واحدها، در صورت استمرار آلودگی اسامی آنها در فهرست صنایع آلاینده درج خواهد شد.

کد مطلب 2938703

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