برگزاری نشست فنی برای بازیکنان تیم امید/ سوریه آنالیز شد

به گزارش خبرنگارمهر، جلسه فنی تیم فوتبال امید ایران که خود را برای حضور در دیدار فینال مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال غرب آسیا مقابل سوریه آماده می‌شود، امروز دوشنبه برگزار شد.

در این جلسه که با حضور بازیکنان و تمامی اعضای کادرفنی در هتل هالیدی برگزار شد، ضمن نمایش فیلم آنالیز شده بازی ایران مقابل یمن و بازی‌های گذشته سوریه در مسابقات غرب آسیا، نکات فنی و تاکتیکی از سوی محمد خاکپور به بازیکنان گوشزد شد.

بعد از پایان جلسه اعضای تیم فوتبال امید ایران برای صرف ناهار عازم یکی از رستوران‌های مرکز شهر دوحه شدند.