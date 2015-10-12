گسترش همکاری اقتصادی و بانکی ایران با چین و انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین الملل پول که در لیما پایتخت کشور پرو برگزار شد، با وزیر اقتصاد چین دیدار و در زمینه مسایل فی مابین گفتگو کرد.

علی طیب نیا در این دیدار با اشاره به روابط خوب دو کشور و سفر آتی رئیس جمهور چین به ایران اظهارداشت: رفع تحریم ها نه تنها سطح روابط دو کشور را کاهش نخواهد داد، بلکه ما شرایط جدید را وسیله ای برای گسترش هر چه بیشتر روابط اقتصادی فیمابین می دانیم.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران مایل است در شرایط جدید و بر مبنای مناسبات متعارف مالی بین المللی نسبت به توسعه این روابط و گسترش همکاری های مالی و بانکی اقدام نماید و از سرمایه گذاری شرکت های بزرگ و شناخته شده چینی با رعایت استانداردهای فنی مورد انتظار، استقبال می کند.

طیب نیا همچنین با اشاره به برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی کشورمان و طرف چینی در آینده نزدیک، بر ضرورت تعیین اولویت های برنامه همکاری ها تاکید کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با اشاره به طرح راه ابریشم که اخیرا توسط رئیس جمهور چین مطرح شده است، آمادگی کشورمان را برای همکاری در این طرح بزرگ اعلام و خواستار تعیین چارچوب دقیق مورد نظر دولت چین در این مورد شد.

وزیر اقتصاد چین نیز ضمن تبریک موفقیت ایران در مذاکرات هسته ای با کشورهای ۵+۱ آن را دستاورد مهمی برای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد و آمادگی دولت متبوعش را برای توسعه هرچه بیشتر همکاری با ایران اعلام کرد.

«لو جی وی» همچنین از حضور فعال ایران در مذاکرات مربوط به تاسیس "بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا" قدردانی کرد و اظهارداشت: این بانک می تواند در آینده نزدیکی همکاری‌های خوبی با کشورمان در تامین منابع مالی لازم، برای پروژه های مورد نظر داشته باشد.

وی ضمن اظهارخرسندی از حضور فعال شرکت های بزرگ چینی در ایران بر عزم دولت چین در جهت سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی کشورمان تاکید کرد.

بانک سرمایه گذاری چین با ابتکار دولت چین تاسیس و محمد خزاعی معاون وزیر اموراقتصادی ودارایی کشورمان به نمایندگی از سوی ایران در جلسات مذاکرات مربوط به تاسیس این بانک شرکت می کند.

در ادامه این دیدارها، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با وزیر خزانه داری انگلستان ملاقات و در زمینه مسایل فیمابین گفتگو کرد.

طیب نیا در این دیدار با اشاره به نتایج موفقیت آمیز مذاکرات ایران با ۵+۱ با اشاره به موفقیت های اقتصادی دولت در دو سال گذشته اظهارداشت: در شرایط جدید جمهوری اسلامی ایران بانکداری با حفظ احترام متقابل و منافع ملی کشور، روابط اقتصادی خود را با سایر کشورها گسترش داده و زمینه های همکاری‌ در حوزه‌های مختلف را مهیا ساخت.

وزیر اقتصاد کشورمان با اشاره به عدم کارآیی تحریم ها در تسلیم نمودن ملت ایران در مقابل فشارهای وارده، بر عزم کشورمان در جهت نقش آفرینی بیشتر در ثبات و امنیت و توسعه اقتصادی منطقه تاکید کرد.

وی در این گفتگو استفاده از تجربیات موسسات مالی و بانکی و بیمه ای کشورهای دیگر ازجمله کشورهای اروپایی را مورد تاکید قرار داد و یاد آور شد: ایران نحوه تعامل سایر کشورها در دوران تحریم را مد نظرداشته و مصمم به گسترش روابط اقتصادی با کشورهایی که در این دوران در کنار ایران بودند، می باشد.

وزیر خزانه داری انگلستان با تاکید بر علاقمندی دولتش در تجدید روابط اقتصادی با ایران اظهار داشت: ما مصمم به رفع موانع گسترش مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران می باشیم و آماده هستیم تا در زمینه های مورد علاقه طرفین با ایران همکاری نماییم.

«جورج آزبورن» همچنین بر علاقمندی خود برای سفر به ایران و آشنایی با پتانسیل های اقتصادی کشورمان تاکید کرد.