موسی حاجی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشبختانه مردم نوع‌دوست و خیر رامشیر همواره ایتام را مورد لطف و محبت خود قرار داده‌اند. همچنین کمیته امداد این شهرستان در راستای حمایت از خانوارهای نیازمند و به‌ویژه ایتام تحت حمایت این نهاد طرح محسنین و اکرام ایتام را اجرا کرده است.

وی افزود: در طرح اکرام ایتام رامشیر، ۳۶۱ حامی ۱۷۲ یتیم را سرپرستی می‌کنند. در ۶ ماهه نخست سال جاری بیش از ۷۲۷ میلیون ریال به کودکان یتیم تحت سرپرستی این نهاد مساعدت شده که نسبت به ۶ ماهه نخست سال گذشته رشد ۹۷ درصدی داشته است.

مدیر کمیته امداد شهرستان رامشیر تصریح کرد: در طرح محسنین نیز در ۶ ماهه نخست امسال ۱۴۹ حامی برای ۹۴ نفر از کودکان بدسرپرست یا سرپرست ناتوان مبلغ ۱۷۱ میلیون ريال جمع‌آوری و به‌حساب آنها واریز شد.

حاجی‌زاده بیان کرد: میانگین واریزی برای هر یتیم در طرح اکرام ماهیانه بیش از ۷۰۵ هزار ريال و در طرح محسنین ۳۰۳ هزار ريال است.

وی عنوان کرد: امیدواریم که این روند روبه رشد کمک به ایتام و محسنین در شهرستان همچنان ادامه داشته باشد.

مدیر کمیته امداد شهرستان رامشیر در پایان با اشاره به آیات و روایات متعددی که در ارتباط با حمایت از ایتام بیان شده از مردم خیر و نیکوکار شهرستان خواست تا با توجه به توان مالی خود در این امر خیر شرکت کرده و به تحت حمایت قرار دادن ایتام بپردازند.