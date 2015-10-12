به گزارش خبرگزاری مهر،سیدحسین حسینی نژاد با بیان اینکه سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران، در آستانه فرا رسیدن ایام محرم و صفر، هماهنگی های لازم با شرکت ها و تعاونی های مسافربری برای مسافرت هزاران مسافر در ایام حزن و اندوه اهل بیت(ع) را انجام داده است، گفت: تدابیر لازم برای مسافرت آسان هموطنان سوگوار از پایانه‌های تهران در ایام سوگواری سیدالشهدا(ع) اندیشیده شده است.

وی با تاکید بر این‌که قصد داریم با ایجاد فضایی آکنده از شور و شعف حسینی از هزاران مسافر عزادار حسینی در پایانه‌های تهران استقبال کنیم، از برگزاری آیین‌های مذهبی در پایانه‌ها خبر داد و اظهار کرد: در ایام محرم و صفر به ویژه دهه اول و دوم، در پایانه‌های مسافری چهارگانه تهران، آیین‌های مختلف مذهبی و عاشورایی از جمله مراسم زیارت عاشورا و سوگواری شهادت اباعبدا... الحسین (ع) و یاران با وفای ایشان انجام می‌شود که شهروندان مسافر می‌توانند در زمان‌های انتظار در این برنامه‌ها شرکت و کسب فیض کنند.

مدیرعامل سازمان پایانه‌ها هدف سازمان پایانه‌ها را تکریم شعائر مذهبی و تشریح مكتب سيدالشهدا(ع) و حماسه‌ جاودان كربلا دانست و خاطرنشان کرد: سیاه‌پوش کردن پایانه‌ها، نوحه‌سرایی مداحان اهل بیت(ع) و سخنرانی ‌ائمه جماعت و وعاظ، طراحی و نصب بنرهای تسلیت ایام سوگواری، نصب پرچم‌های سیاه، ارسال پیامک‌های عاشورایی، پخش پیام‌های مناسبتی از رادیو مسافر در پایانه‌های چهارگانه تهران، برپایی نمایشگاه کتاب و عرضه محصولات فرهنگی با محوریت ماه محرم، برپایی ایستگاه صلواتی و پذیرایی از مسافران سوگوار، از جمله برنامه‌هایی است که برای این منظور در نظر گرفته شده است.