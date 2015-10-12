برج میلاد میزبان دومین دوره برنامه خیمه ها و نجواها شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شریفی با اعلام این مطلب گفت: برج میلاد تهران همانند سال گذشته ویژه برنامه های خود را به جهت حضور گسترده مردم در مراسم های سوگواری سالار شهیدان در دهه اول و دوم محرم در مساجد، هیئت ها و حسینیه ها از دهه سوم تا پایان ماه صفر برگزار خواهد کرد.

اهتزاز پرچم حرم حضرت زینب (س) در گنبد آسمان

وی با بیان اینکه نخستین ویژه برنامه محرم اهتزاز پرچم حرم حضرت زینب (س) است، تصریح کرد: تنها ویژه برنامه محرم که همزمان با آغاز ماه محرم برگزار می شود، اهتزاز پرچم حرم حضرت زینب (س) خواهد بود که این برنامه چهارشنبه ۲۲ مهرماه با حضور مقامات شهری برگزار خواهد شد.

به گفته شریفی، اجرای نقالی عاشورایی، اجرای شعرخوانی، مداحی ،اجرای آیین سیاه پوشی فضای برج میلاد و در نهایت اهتزاز پرچم حرم حضرت زینب (س) در گنبد آسمان برج میلاد تهران از جمله برنامه های روز نخست ماه محرم است.

برج میلاد برای دومین بار میزبان آیین سوگ چامه ها شد

مدیرعامل برج میلاد تهران، در ادامه صحبت های خود "سوگ چامه ها" را نخستین برنامه از ویژه برنامه خیمه ها و نجواها عنوان کرد و گفت: "سوگ چامه ها" اجتماع آیینی اصحاب فرهنگ و هنر است که در قالب برپایی خیمه های مختلف از ۱۳ آبان ماه به مدت ۱۰ شب در محوطه برج میلاد تهران اجرا می شود و در هر خیمه هنرمندان آیین های مرتبط با عاشورا و عزاداری را انجام خواهند داد.

وی با بیان اینکه این خیمه ها شامل خیمه های نقاشی قهوه خانه ای، ساخت پرچم و کتیبه، وسایل و اداوات تعزیه، نذری، اجرای تعزیه ، نقالی است، گفت: در خیمه نذری هر دو شب، آیین نذری یکی از شهرهای تاریخی ایران اجرا می شود و نذری آن شهر در بین عموم توزیع می شود.همچنین در خیمه تعزیه هنرمندان شاخص سینما و تئاتر اقدام به تعزیه خوانی برای شهروندان می کنند. ضمن آنکه رسول نجفیان در این خیمه هر شب نقل موسیقیایی خواهد داشت.

به گفته شریفی، در خیمه کودک، داستان خوانی با موضوعات عاشورایی و کارگاه های هنری سفالگری، نقاشی با عنوان محرم و مظلومیت امام حسین (ع) و یارانش اجرا می شود.

سلامی از بلندای آسمان

وی با بیان اینکه همچنین قرار است از ۱۳ آبان ماه ختم زیارت عاشورا توسط شهروندان و بازدیدکنندگان گرفته شود، توضیح داد: مراسم ختم زیارت عاشورا در آبراه برج میلاد تهران با قرار دادن زیارتنامه در کنار خیمه ها برگزار می شود و هرشب ثواب ختم زیارتنامه به یکی از شهدای کربلا تقدیم می شود.

سوگ اقوام ایرانی به برج میلاد می آید

مدیرعامل برج میلاد تهران در ادامه به اجرای آیین های سوگ اقوام ایرانی اشاره کرد و گفت: از ۱۳ آبان ماه هر شب یکی از آیین های اقوام ایرانی درباره عاشورا و محرم اجرا می شود که این آیین ها شامل " کرب زنی"،"کرنا نوازی"،"مشال پلیته"،"دهل نوازی"،"فانوس گردانی"،"دمام و سنج"، "شروه خوانی"،"گهواره گردانی" و ... در گذرگاه برج میلاد تهران برگزار می شود.

اجرای نمایش شوق حضور ویژه دانش آموزان

مدیرعامل برج میلاد تهران صحبت های خود را اینگونه تکمیل کرد: از دیگر برنامه های خیمه ها و نجواها اجرای تئاتر "شوق حضور" ویژه دانش آموزان پایتخت است که در این نمایش روایت ۱۰ تابلو از واقعه عاشورا توسط هنرمندان اجرا می شود. این نمایش از ۱۶ تا ۲۰ آبان ماه صبح ها برای دانش آموزان در مرکز همایش های برج میلاد تهران به روی صحنه می رود.

تجمع شعرای آیینی در یادمان ملی ایرانیان

شریفی در بخش دیگری از صحبت های خود به حضور شعرای آیینی در ۱۷ آبان ماه اشاره کرد و گفت: این برنامه با همکاری مجمع جهانی شعر حضرت علی اصغر (ع) و با همین عنوان در سالن اصلی مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار می شود.

بازخوانی آوای شب دهم

وی اجرای کنسرت شب دهم با صدای علیرضا قربانی را از دیگر برنامه های خیمه ها و نجواها عنوان کرد و افزود: این کنسرت بازخوانی آوازهای سریال شب دهم است که در دو روز ۲۹ و ۳۰ آبان ماه در مرکز همایش های برج میلاد تهران اجرا می شود.

عزاداری ملل اسلامی را در یادمان ملی ایرانیان تماشا کنید

مدیرعامل برج میلاد تهران تصریح کرد: اجرای آیین سوگ ملل اسلامی و نمایش عزاداری کشورهای اسلامی هند، پاکستان، لبنان و عراق از دیگر برنامه های خیمه ها و نجواهاست. این برنامه ۴ آذرماه در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار می شود.

سالگرد بیست و پنجمین اجرای خورشید کاروان در برج میلاد

شریفی همچنین به اجرای نمایش خورشید کاروان اشاره کرد و توضیح داد: امسال اجرای این نمایش مصادف با بیست و پنجمین اجرای این نمایش است و ما مفتخریم که امسال میزبان نمایشی باشیم که ربع قرن در ایران و خارج از مرزهای ایران برای علاقه مندان اجرا شده است. این نمایش به مدت ۱۰ شب از هفتم آذرماه در مرکز همایش های برج میلاد تهران اجرا می شود.

برگزاری دومین سوگواره سرخ، سیاه به رنگ عشق

برگزاری دومین سوگواره سرخ، سیاه، به رنگ عشق از دیگر برنامه های محرم برج میلاد تهران است که شریفی به آن پرداخت و افزود: نخستین دوره این سوگواره سال گذشته برگزار شد و امسال ضمن چاپ آثار در قالب یک کتاب، دومین دوره این سوگواره را در بخش های عکاسی، پوستر، تصویر سازی اجرا می شود. ضمن آنکه یک بخش جنبی با عنوان عکاسی از ویژه برنامه های ماه محرم برای علاقه مندان تدارک دیده شده است و علاقه مندان می توانند آثار خود را تا جمعه ۱۳ آذرماه به نشانی www.festival.ir ارسال کنند. همچنین شرایط و اندازه آثار نیز در سایت مذکور اعلام شده است.

وی در پایان ضمن دعوت از تمامی علاقه مندان به شرکت در این برنامه ها، از برپایی نمایشگاه های مختلف خط، خط نقاشی، عکس مرتبط با عاشورا در گالری های برج میلاد تهران خبر داد و گفت: این نمایشگاه ها از ۱۳ آبان ماه به صورت رایگان تا پایان ماه صفر برپا می شود و بازدید آن در طول ایام برگزاری برنامه خیمه ها و نجواها رایگان خواهد بود.