مراسم تودیع و معارفه فرماندهی یگان حفاظت مجلس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس مراسم تودیع سرهنگ محمدرضا باقرپناهی، فرمانده یگان حفاظت برگزار مجلس شورای اسلامی برگزار شد. همچنین در این مراسم سرهنگ مجتبی لواسانی به عنوان فرماندهی جدید یگان حفاظت نیز معارفه شد.

در این مراسم سردارعلی اصغر گرجی زاده، فرمانده سپاه حفاظت انصارالمهدی، علی افراشته، معاون اجرایی رئیس مجلس و جمعی از فرماندهان یگان حفاظت مجلس حضور داشتند.

علاوه بر این در این مراسم لوح تقدیری از طرف علی لاریجانی ، رئیس مجلس شورای اسلامی به باقرپناهی اهدا شد. در بخشی از متن این تقدیر نامه قید شده است: بطور یقین با درایت،تعهد،اخلاص و تدابیر شما در مسئولیت ها و در رده های مختلف بویژه فرماندهی یگان حفاظت مجلس شورای اسلامی بعنوان یکی از مراکز حساس، سرنوشت ساز و پراهمیت استقرار نظم و انضباط و امنیت کامل در این قوه مقننه کشور بدست آمد که سزاوار سپاسگزاری می باشد.

سردار باقرپناهی طی حکمی به عنوان مشاور معاون اجرایی مجلس نیز منصوب شد.