استقرار پليس مترو تا پايان سال در ايستگاههاي قطار شهري

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس جعفر ربيعي با بيان اينكه خطوط مترو روزانه يك ميليون سفر در يكي از شلوغ ترين كريدورهاي مسافري ايران را عهده دار است ، افزود: ايستگاههاي مترو به دليل ازدحام مسافران بايد به لحاظ امنيتي و نظم عمومي از شرايط مطلوبي برخوردار باشند.

وي خاطرنشان كرد: از آنجايي كه فضاي درون ايستگاهها بسيار كوچك است و از طرفي حجم بسيار زيادي مسافر نيز هر روز از اين ايستگاهها جابجا مي شوند ، بروز كوچكترين اتفاق ناخوشايند همچون سرقت به دليل حساسيت بسيار بالايي مكان با بازتاب نامطلوب و گسترده اي همراه خواهد بود.

ربيعي گفت: ما در گفتگو ها و مذاكره هايمان با مسئولان نيروي انتظامي به اين نتيجه رسيديم كه يك واحد مستقل در نيروي انتظامي به نام پليس مترو كه زير نظر فرماندهي ناجا عمل مي كند، بهترين گزينه براي برقراري نظم و امنيت عمومي در ايستگاههاي مترو است.

وي با تاكيد بر اينكه متولي برقراري نظم و امنيت عمومي در مترو نيروي انتظامي است ، افزود: براي استقرار در ايستگاههاي مترو بايد نيروهاي پليس از آموزش هاي ويژه اي نيز بهره مند شوند تا در هنگام برخي سوانح و حادثه ها از توانمندي هاي لازم برخوردار باشند.

ربيعي در خصوص زمان قطعي استقرار نيروهاي ويژه پليس در ايستگاههاي مترو گفت: استقرار كامل پليس مترو به دليل وجود برخي مشكلات در تامين و آموزش نيروي انساني داراي صلاحيت، همچنين مشكلات مالي براي تامين هزينههاي مربوط به اجراي اين طرح به تاخير افتاد.

وي ابراز اميدواري كرد: مرحله نهايي استقرار كامل نيروهاي ويژه پليس در ايستگاههاي مترو تا پايان سال جاري انجام شود.