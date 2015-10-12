تصویربرداری مستند «کودکی فراموش شده» در ترکیه به نیمه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر اطهر سهیلی با همکاری رضا فرهمند تحقیق و نگارش فیلمنامه «کودکی فراموش شده» را بر عهده داشته و رضا فرهمند آن را کارگردانی می کند.

امیر اطهر سهیلی مشاور کارگردان درباره شکل گیری ایده ساخت این اثر گفت: تصویر غرق شدن کودک سوری که جنازه اش در سواحل ترکیه پیدا شد تاثیرگذارترین عکس دهه اخیر بود. پس از ساعت ها خیره شدن به عکس با خودم گفتم باید حرکتی کرد و شاید جنبه عظیم این عکس همین است که از مخاطب می خواهد تا برخیزد تا کاری کند.

وی بیان کرد: در برابر این عکس کاری جز فیلم ساختن از دستم بر نمی آمد لذا تصمیم به ساخت مستندی درباره ایلان و کودکان مهاجر سوری گرفتم.

این کارگردان و فیلمنامه نویس خراسانی توضیح داد: این مستند داستانی با محوریت کودکان جنگ زده مهاجر، چیزی شبیه همان کاری که درباره میانمار چند سال پیش انجام دادیم است و باید تاکید کنم که مسائلی مانند کودک، جنگ و آوارگی دغدغه شخصی نیست بلکه جهان شمول است.

رضا فرهمند کارگردان مستند «کودکی فراموش شده» با بیان این که در مرز ترکیه روزانه سیصد نفر از طریق دریا خود را به یونان می رسانند، خاطرنشان کرد: در این میان شاید گاهی قایقی برای همیشه در دریا بماند و هیچ وقت به ساحل نرسد لذا این فیلم از نگاه کودک به جنگ، مهاجرت و آوارگی روایت می شود و دید کودکان در ساخت اثر برای ما امری مهم است.

وی در خصوص مکان های تصویربرداری مستند «کودکی فراموش شده» یادآور شد: ما فعلا در ازمیر و بدروم دو شهر مهاجرخیز ترکیه تصویربرداری داریم ولی احتمال همراه شدن با مهاجران و رفتن به یونان هم در برنامه ما است.

کمیل سهیلی صدابردار و مصطفی نصیری مدیر تولید از دیگر عوامل تولید این مستند هستند.