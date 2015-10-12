متوسط عملکرد گندم آبی و دیم در استان سمنان افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، امیر رضوی اظهار داشت: برنامه‌ریزی برای رسیدن متوسط عملکرد گندم آبی استان به چهار تن و گندم دیم نیز به متوسط تولید یک هزار و ۸۰۰ کیلوگرم در هکتار انجام شده است.

وی تصریح کرد:‌با اندیشیدن تمهیدات لازم از جمله تأمین نهاده‌های مرغوب به اندازه موردنیاز، حضور مستمر کارشناسان ناظر از مرحله کاشت تا برداشت، مبارزه دقیق و به‌موقع با آفات و امراض و مدیریت مطلوب مزارع، رسیدن به تولید فوق قابل دسترسی است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان اضافه کرد: در سال جاری و بر اساس برنامه ابلاغی کشت از سوی وزارت در ۲۵ هزار و ۸۵۰ هکتار از مزارع آبی و ۷ هزار هکتار از مزارع دیم بذر گندم کشت خواهد شد.

رضوی ارقام پیشتاز، سیوند، پارسی، الوند، پیشگام و سایونز را از ارقام عمده آبی و کوهدشت زاگرس و آذر ۳ را عمده‌ترین ارقام گندم دیم قابل کشت در استان ذکر کرد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در خاتمه بر لزوم مدیریت بهینه آب، پایبندی به برنامه‌های کشت و تولید، تغذیه بهینه مزارع، حمایت از برنامه رعایت الگوی کشت، کشت مکانیزه و ردیف‌کار، رعایت توصیه کودی مزارع، کشت در زمان مناسب و پوشش حداکثری بیمه در کشت پاییزه تأکید کرد.