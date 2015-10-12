تکمیل بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی نیاز تنکابن است

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر حسینی جو ظهر دوشنبه در جمع مردم شهرستان در مصلا شهر هم‌زمان با سفر دولت به استان گفت: تنکابن از دیرباز مناطق وسیعی را از رودسر تا نور تحت سیطره خود داشته است و اکنون نیز به‌عنوان مرکز سوق‌الجیشی بین گیلان و مازندران مطرح است و با تقدیم ۵۶۱ شهید دین خود را نسبت به انقلاب اسلامی ادا کرده است.

وی بیان داشت: این شهرستان با دارا بودن ظرفیت‌های قوی و غنی در تمام زمینه‌ها مانند گردشگری، کشاورزی، دامداری، پرورش گل و گیاه و آبزیان برخوردار بوده و به دلیل نداشتن زیرساخت‌های مناسب، چشم امید به حمایت دولت دارد تا با حمایت و توجه در مسیر توسعه قرارگرفته مشکل اشتغال آن حل شود.

حسینی جود با اشاره به پیشینه مطلوب کارخانه خزر خز گفت: این کارخانه درگذشته هزار نفر نیروی انسانی را بکار گرفته بود ولی حدود ۱۰ سال تعطیل‌شده و شروع به کار آن انتظار جدی مردم منطقه است.

فرماندار ویژه تنکابن خواستار پرداخت مطالبات کشاورزان زیان‌دیده برف ۹۲ شد و گفت: تنکابن در تولید مرکبات، کیوی صاحب‌نام است و اگر این مشکلات و مطالبات نادیده گرفته شود، اقتصاد منطقه لطمه جدی خواهد خورد.

وی پسماند و آب شهری و سیستم فاضلاب شهری، مهار آب سطحی را از مشکلات شهرستان بیان کرد و گفت: امید می‌رود با حمایت دولت این مشکلات رفع شود.

فرماندار تنکابن گفت: برای تکمیل شدن ۲۷۷ پروژه نیمه‌تمام ۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.