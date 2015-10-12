  1. استانها
  2. مازندران
۲۰ مهر ۱۳۹۴، ۱۴:۵۹

فرماندار ویژه تنکابن:

تکمیل بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی نیاز تنکابن است

تکمیل بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی نیاز تنکابن است

تنکابن- فرماندار ویژه تنکابن، تکمیل محور ارتباطی خرم‌آباد – الموت، رینگ شهری نشتارود و بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی شهرستان را از نیازها برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر حسینی جو ظهر دوشنبه در جمع مردم شهرستان در مصلا شهر هم‌زمان با سفر دولت به استان گفت: تنکابن از دیرباز مناطق وسیعی را از رودسر تا نور تحت سیطره خود داشته است و اکنون نیز به‌عنوان مرکز سوق‌الجیشی بین گیلان و مازندران مطرح است و با تقدیم ۵۶۱ شهید دین خود را نسبت به انقلاب اسلامی ادا کرده است.

وی بیان داشت: این شهرستان با دارا بودن ظرفیت‌های قوی و غنی در تمام زمینه‌ها مانند گردشگری، کشاورزی، دامداری، پرورش گل و گیاه و آبزیان برخوردار بوده و به دلیل نداشتن زیرساخت‌های مناسب، چشم امید به حمایت دولت دارد تا با حمایت و توجه در مسیر توسعه قرارگرفته مشکل اشتغال آن حل شود.

حسینی جود با اشاره به پیشینه مطلوب کارخانه خزر خز گفت: این کارخانه درگذشته هزار نفر نیروی انسانی را بکار گرفته بود ولی حدود ۱۰ سال تعطیل‌شده و شروع به کار آن انتظار جدی مردم منطقه است.

فرماندار ویژه تنکابن خواستار پرداخت مطالبات کشاورزان زیان‌دیده برف ۹۲ شد و گفت: تنکابن در تولید مرکبات، کیوی صاحب‌نام است و اگر این مشکلات و مطالبات نادیده گرفته شود، اقتصاد منطقه لطمه جدی خواهد خورد.

وی پسماند و آب شهری و سیستم فاضلاب شهری، مهار آب سطحی را از مشکلات شهرستان بیان کرد و گفت: امید می‌رود با حمایت دولت این مشکلات رفع شود.

فرماندار تنکابن گفت: برای تکمیل شدن ۲۷۷ پروژه نیمه‌تمام ۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

کد مطلب 2938931

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها