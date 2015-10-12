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۲۰ مهر ۱۳۹۴، ۱۵:۲۶

حافظی:

جایگاه حقوقی شهرداری پاسخگوی تخلفات باشد

جایگاه حقوقی شهرداری پاسخگوی تخلفات باشد

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه جایگاه حقوقی شهرداری تهران باید پاسخگوی تخلفات باشد، گفت: وضعیت حسابرسی ۱۴ شرکت شهرداری تهران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت اله حافظی در جلسه غیرعلنی شورای شهر تهران در استماع گزارش حسابرس مربوط به شرکت توسعه فضاهای فرهنگی منتهی به اسفند ۹۲، گفت: شهرداری تهران هر چند مدت یکبار تعداد زیادی از مدیران خود را تغییر می دهد از این رو وقتی تخلفی توسط مدیری صورت می گیرد باید جایگاه حقوقی مدیران و شهرداری تهران پاسخگوی این تخلف و رفتار مدیران باشد و اگر لازم باشد مدیر متخلف نیز پاسخ بدهد.

وی تاکید کرد: ما حق نداریم به خاطر دوستی با مدیران شهرداری و به واسطه مسایل سیاسی از اعمال وظیفه نمایندگی و صیانت از  حقوق مردم عدول کنیم.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، بااشاره به اینکه شهرداری از سال ۸۳، مبلغ ۲۵ میلیارد تومان از آقای "الف. ن" و از سال ۸۸ نیز مبلغ ۲۵ میلیارد تومان دیگر به آقای "ح. ه" طلب دارد، گفت: بدهی این افراد به دلیل فروش تراکم و فروش واحدهای تجاری به آنان ایجاد شده است، این پول ها حق مردم است و نمی توانیم را چشمانمان را ببندیم.

حافظی با بیان این اینکه تاکنون جلسات متعددی با شهرداری تهران در زمینه گزارش حسابرس برگزار شده است، افزود: مسئولان شهرداری نیز به قدر کافی دفاع کرده و مستندات لازم را ارائه کرده  و پاسخ مکتوب نیر ارسال کرده اند و با ارائه این مستندات،  این گزارش پس از اصلاحات لازم به صحن آمده است و اشکالات باقی مانده گزارش، مورد تایید کمیسیون تخصصی (کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر) قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه پاسخ مکتوب شهرداری درباره گزارش حسابرس برای این بوده است که جای ابهام باقی نماند، تاکید کرد: دیگر نیازی نیست مسئولان شهرداری پاسخ دهند و بهتر است با دقت گزارش حسابرسی ۱۸ شرکت شهرداری تهران استماع شود و تصمیم گیری لازم صورت گیرد.

حافظی با بیان اینکه از ۱۸ شرکت شهرداری تهران تاکنون گزارش ۴ شرکت مورد بررسی قرار نگرفته است، گفت: از ۱۴ شرکت بررسی شده، گزارش حسابرسی دو شرکت موسسه فناوران شهر و شرکت کنترل کیفیت هوا برای سال ۹۲ مطلوب بوده است، همچنین گزارش حسابرسی شرکت های پیام سا، شهربان و حریم بان، خدمات اداری شهر، خاکریز آب، یادمان سازه، شرکت همشهری نیز مشروط اعلام شده است.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران ادامه داد: همچنین حسابرسی شرکت های ارتباط مشترک شهر، توسه فضاهای فرهنگی، سازماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران و همچنین شرکت نوسازی عباس آباد برای سال ۹۲ از نظر حسابرس رسمی شورای شهر تهران با عدم اظهار نظر مواجه شده است.

حافظی تاکید کرد: حسابرسی شرکت سرمایه گذاری شهر و شرکت برج میلاد برای سال ۹۲ نیز از نظر حسابرس رسمی شورای شهر مردود اعلام شده است.

کد مطلب 2938937
نورا حسینی

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