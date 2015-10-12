سه اقدام برای پاکسازی محله هرندی/اولویت اول برخورد با اوباش است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام میثم امرودی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جلسه شورای اسلامی شهر تهران در محله هرندی و بازدید میدانی از این محله برگزار شده، گفت: شهر تهران دو بخش دارد؛ روز و شب و متاسفانه شب تهران آسیبهای جدی دارد.
وی اضافه کرد: طرح انضباط شهری یعنی ما برای شهر مطلوب، ویژگیهایی را تعریف کردهایم که اگر از این روال خارج شد، نیاز به اقدامات برای برونرفت از مشکلات داریم.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به هفت خوشه اقدامات در طرح انضباط شهری، گفت: گام اول امنیت اجتماعی، انتظامی و روانی است.
امرودی اضافه کرد: فراهم نمودن شرایط کسب و کار موضوع بسیار مهم دیگر است زیرا بسیاری از آسیبها به دلیل نبودن شغل ایجاد میشود.
وی تصریح کرد: عبادت نیز خوشه سوم است ضمن اینکه ما در منطقه ۱۲ مساجد بسیاری داریم که اگر کارکرد فرهنگی درستی داشته باشند، بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به سه اقدام اساسی و اولویتدار برای برون رفت از مسائل فعلی، گفت: در وهله اول باید توجه کنیم که این کار به صورت ستادی و جلسهای انجام نمیشود و باید قرارگاهی آن را پیش برد.
امرودی با اشاره به اولویت دوم گفت: هماهنگ شدن دستگاهها برای ایجاد یک زنجیره موضوع دومی است که باید به این سمت حرکت کنیم. مراکز ماده ۱۶ ترک اعتیاد، معتادان را پس از ترک به جامعه بازمیگرداند و به دلیل فراهم نمودن بسترهای مناسب، این چرخه استمرار پیدا میکند لذا باید این زنجیره کامل شود و همه نهادها هماهنگ با هم کار کنند.
وی تصریح کرد: مطالعات نشان داده اولویت اصلی در جمعآوری معتادان، برخورد با اوباش است، زیرا زیر سایه اوباشها جرم اتفاق میافتد.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با بیان این مطلب که با بیش از ۷۱۰۰ خانواده در محله هرندی مصاحبه حضوری داشتیم، گفت: بسیاری از آنها میترسند بگویند قاچاقچی اصلی کیست.
امرودی افزود: اولویت دوم برخورد با مجرمین است که نیاز است با آنها برخورد جدی صورت گیرد.
وی با اشاره به اولویت سوم گفت: در بخش سوم با مقوله اعتیاد یا ماده ۱۶ روبرو هستیم و منظور معتادین است که نیاز به بازپروری و برونرفت از شرایط فعلی دارند که در این زمینه بخشهای دیگر باید ورود جدی داشته باشند.
شورای اسلامی شهر میزان اختیارات شهرداری را مشخص میکند
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به اینکه طرح شهرداری تهران در زمینه انضباط شهری در منطقه ۱۲ آماده شده است، گفت: درباره این طرح روز سهشنبه تصمیمگیری خواهد شد.
امرودی تاکید کرد: مصوبات شورای اسلامی شهر تهران میزان اختیارات و مسئولیت ما را مشخص میکند.
وی با بیان این مطلب که معتادان عمدتاً در ۴۶ نقطه کشور پراکنده هستند، گفت: ما تلاش کردیم این پراکندگی را کاهش دهیم؛ به طوری که در حال حاضر سه نقطه مرکزی برای تجمع معتادان وجود دارد.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران توضیح داد: اگر پراکنده باشند، تدبیر و مدیریت آنها سخت میشود لذا خیریهها و NGOها با توزیع غذا در مکانهای مشخص سعی کردند آنها را در بوستانهای معینی جمع کنند.
بیش از ۷۰ درصد کارتنخوابها شهرستانیاند
امرودی در ادامه با اشاره به اینکه بسیاری از این کارتنخوابها به امید یافتن کار به تهران آمده و اسیر اعتیاد شدهاند، گفت: بیش از ۷۰ درصد کارتنخوابها شهرستانیاند.
وی اضافه کرد: کافی است قوه قضاییه برای آنها ابعاد درست کند تا آنها را به شهرستانها بازگردانند.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تاکید کرد: خواست همه ما این است که همه دستگاهها حول یک محور قرار گیرند و کار ساماندهی محلات، سامان جدی بگیرد.
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