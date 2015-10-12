  1. استانها
  2. یزد
۲۰ مهر ۱۳۹۴، ۱۵:۳۹

امام جمعه ابرکوه:

موافقت مجلس با برجام انتخاب بین بد و بدتر بود

موافقت مجلس با برجام انتخاب بین بد و بدتر بود

یزد - امام جمعه ابرکوه با بیان اینکه معتقد نیستم که برجام تضمین کننده تمام مصالح ملی است، گفت: در واقع موافقت مجلس با برجام، انتخاب بین بد و بدتر بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدابراهیم حسینی، ظهر امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان ابرکوه با اشاره به اتفاقات رخ داده در مجلس و نحوه اعتراض برخی نمایندگان به برجام، از حرکت ناپسند بعضی نمایندگان اظهار تأسف کرد.

وی بیان کرد: ارائه نظر موافق یا مخالف، حق نمایندگان مجلس است اما توهین، بدگویی و حمله، حرکتی خلاف شئون اخلاقی برای عموم به ویژه دون شأن یک نماینده مجلس است.

حسینی افزود: ما مدعی نیستیم که برجام متضمن تمام مصالح ملی است اما بر این باوریم که از میان بد و بدتر باید بد را برگزید.

امام جمعه ابرکوه ادامه داد: این مسائل در حالی رخ می دهد که تیم مذاکره کننده مورد حمایت و عنایت مقام معظم رهبری و مراجع عظام هستند و مراجع بزرگوار تاکنون نسبت به برجام موضع حامیانه داشته اند.

وی ادامه داد: من ممکن است از متن و مجموعه برجام ناراضی باشم اما درمقام نظر دادن نباید از بزرگان خود جلو بزنم.

حسینی تأکید کرد: کسانی که حرکت هایی مانند تحصن و یا تعرض برای ابراز عقاید خود انجام می دهند، متوجه باشند که خلاف مواضع مقام معظم رهبری حرکت می کنند و اظهارنظر با این سبک نتیجه ای برعکس دارد.

کد مطلب 2938960

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها