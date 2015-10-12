سیده رویا صبح خیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای نخستین بار است که در لیگ برتر تیراندازی حضور پیدا میکنم زیرا پیش از این در حال کامل کردن مراحل آموزشی بودم اما پس از پیشنهادی که از باشگاه پاس قوامین دریافت کردم تصمیم گرفتم در این باشگاه حضور داشته باشم.
وی افزود: تیراندازی بانوان قم در لیگ دسته اول کشور نیز حضور دارد اما به پیشنهاد و صلاحدید هیئت تیراندازی قم و برای اینکه در لیگ برتر بهتر دیده شوم تصمیم گرفتم رنج سفر را به جان بخرم و به عضویت تیمی غیر قمی در آیم.
وی افزود: کسب مدال از بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ را اولویت خود قرار دادهام و پس از آن به دنبال حضور در المپیک ۲۰۲۰ خواهم بود البته برای رسیدن به این هدف راه درازی در پیش است و حریفان سرسختی نیز در مقابل من هستند.
تیرانداز ملی پوش قمی گفت: امیدوارم در نخستین مسابقات جهانی یا آسیایی آینده بتوانم با کسب یک مدال طلا، نقره مسابقات نوجوانان آسیا در هند را به نوعی جبران کنم البته در ایران بابت همین مدال نقره استقبال خوبی از من شد و از این استقبال و توجه غافلگیر شدم.
صبح خیز بیان داشت: مسابقات جهانی تیراندازی هر سال برگزار میشود و مسابقات دانشجویان جهان نیز هر ۲ سال یک بار انجام خواهد شد بنابراین در آینده مسابقات زیادی در پیش دارم که امیدوارم بتوانم برای کشورم و شهرم افتخار آفرین باشم.
وی عنوان کرد: از سال آینده از نظر سنی به رده سنی جوانان میرسم که تیراندازان بزرگتری رقیب من هستند و این موضوع مأموریت من را دشوار میکند در شرایطی که مسابقه دادن در رده نوجوانان برای من چالش کمتری داشت اما سعی من بر این است که با تمرین مداوم برای پیکار با ملی پوشان دیگر آماده شوم.
تیرانداز ملی پوش قمی تصریح کرد: به زودی برای حضور در مسابقات بین المللی کویت راهی این کشور میشوم و این مسابقات میتواند تجربه خوبی برای من باشد زیرا با تیراندازان جوان و بزرگسال مسابقه میدهم.
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