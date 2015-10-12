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۲۰ مهر ۱۳۹۴، ۱۶:۰۸

توصیه هواشناسی:

کشاورزان استان قزوین آفات محصولات خود را کنترل کنند

کشاورزان استان قزوین آفات محصولات خود را کنترل کنند

قزوین- کمیته هواشناسی کشاورزی استان قزوین با صدور اطلاعیه ای از کشاورزان خواست نسبت به کنترل آفات محصول زیتون پس از برداشت و جمع آوری میوه های آلوده اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین، کمیته هواشناسی کشاورزی قزوین با توجه به پیش بینی هوا در سه روز آینده که صاف تا کمی ابری گاهی توام با وزش باد نسبتا شدید و در پاره ای از مناطق بارش باران و رعد و برق خواهد بود به کشاورزان توصیه کرد: نسبت به کنترل آفات، پس از برداشت محصولات سبزی و صیفی و اجرای شخم، کنترل و مبارزه با آفت مگس میوه زیتون تا پایان زمان برداشت با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی و کلینیک های گیاه پزشکی، جمع آوری میوه های آلوده و بقایای گیاهی باقیمانده از سطح باغات، اقدام کنند.

همچنین در این اطلاعیه به کشاورزان توصیه شده است: نسبت به بوجاری و ضد عفونی بذور خود مصرفی و انتخاب ارقام مناسب بذر، برای کشت پاییزه و کشت غلات پاییزه نسبت به تنظیم دستگاه های کارنده و رعایت عمق کاشت با نظر کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی اقدام کنند.

کد مطلب 2939005

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