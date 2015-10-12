  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۰ مهر ۱۳۹۴، ۱۶:۰۲

از سوی دادگاه مبارزه با تروریسم «گلگت»

رهبر «جنبش متحده قومی» پاکستان به ۸۱ سال حبس محکوم شد

رهبر «جنبش متحده قومی» پاکستان به ۸۱ سال حبس محکوم شد

«الطاف حسین» رهبر«جنبش متحده قومی» پاکستان، از طرف دادگاه مبارزه با تروریسم «گلگت» به دوبار حبس ابد (۸۱ سال زندان) محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «جیو»، دادگاه مبارزه با تروریسم «گلگت»، «الطاف حسین» رهبر «جنبش متحده قومی» را به علت سخنرانی علیه نیروهای امنیتی پاکستان و حضور نیافتن در دادگاه به دو بار حبس ابد یعنی در مجموع ۸۱ سال زندان محکوم کرد. علاوه بر این تمام اموال وی مصادره و ۲۴ میلیون روپیه نیز جریمه شد.

لازم به ذکر است «الطاف حسین» در کنوانسیون سالانه حزبش در شهر «دالاس» آمریکا از  نیروهای ناتو و سازمان ملل خواست تا مداخله زمینی را در ایالت کراچی پاکستان آغاز کنند.

«الطاف حسین» در این سخنرانی تحریک‌آمیز بار دیگر از ارتش پاکستان و تشکیلات پنجابی به شدت انتقاد کرده و آنها را به اذیت کردن مردم اردو زبان و متمایز ساختن «جنبش متحد قومی» در عملیات‌های کراچی متهم کرد.

کد مطلب 2939011

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار