رهبر «جنبش متحده قومی» پاکستان به ۸۱ سال حبس محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «جیو»، دادگاه مبارزه با تروریسم «گلگت»، «الطاف حسین» رهبر «جنبش متحده قومی» را به علت سخنرانی علیه نیروهای امنیتی پاکستان و حضور نیافتن در دادگاه به دو بار حبس ابد یعنی در مجموع ۸۱ سال زندان محکوم کرد. علاوه بر این تمام اموال وی مصادره و ۲۴ میلیون روپیه نیز جریمه شد.

لازم به ذکر است «الطاف حسین» در کنوانسیون سالانه حزبش در شهر «دالاس» آمریکا از نیروهای ناتو و سازمان ملل خواست تا مداخله زمینی را در ایالت کراچی پاکستان آغاز کنند.

«الطاف حسین» در این سخنرانی تحریک‌آمیز بار دیگر از ارتش پاکستان و تشکیلات پنجابی به شدت انتقاد کرده و آنها را به اذیت کردن مردم اردو زبان و متمایز ساختن «جنبش متحد قومی» در عملیات‌های کراچی متهم کرد.