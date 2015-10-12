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۲۰ مهر ۱۳۹۴، ۱۶:۳۳

رئیس بنیادمسکن انقلاب اسلامی کشور:

توسعه فضای گردشگری در روستاها اشتغال پایدار ایجاد می‌کند

توسعه فضای گردشگری در روستاها اشتغال پایدار ایجاد می‌کند

آزادشهر- رئیس بنیادمسکن انقلاب اسلامی کشور گفت: توسعه فضای گردشگری در روستاها اشتغال پایدار ایجاد می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تابش، ظهر دوشنبه، در مراسم بهره برداری از ملی بافت تاریخی روستای فارسیان از توابع شهرستان آزادشهر، از اجرای طرح بهسازی و مرمت ۸۶ روستای کشور خبر داد و گفت: برای  ۲۵۶ روستا هم طرح تهیه شده است.

وی با بیان این که ایجاد اشتغال پایدار برای روستاییان از مهم‌ترین اهداف طرح مرمت و بهسازی روستاها کشور است، گفت: طرح ملی بافت تاریخی روستای فارسیان با اعتبار بیش از ۱۷ میلیارد ریال و در مدت دو سال انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه در این طرح کف‌سازی، دیواره‌سازی، ساماندهی جوی‌ها و رنگ‌آمیزی درب‌ها و دیوارها انجام می شود، خاطرنشان کرد: طرح ملی مرمت و بهسازی روستاهای هدف گردشگری در دو روستای پاسنگ مینودشت و شاهکوی سفلی گرگان در استان گلستان هم با اعتبار بیش از چهار میلیارد تومان در  دست اجرا است.

پیش از روستای فارسیان، طرح مرمت و به سازی در روستای گردشگری زیارت اجرا شد که متاسفانه به دلیل مدیریت ناصحیح استان و هجوم زمینخواران، این منطقه نه تنها از لیست گردشگری خارج شد بلکه اکنون به بحرانی در منطقه تبدیل شده است.

کد مطلب 2939032

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