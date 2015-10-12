به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تابش، ظهر دوشنبه، در مراسم بهره برداری از ملی بافت تاریخی روستای فارسیان از توابع شهرستان آزادشهر، از اجرای طرح بهسازی و مرمت ۸۶ روستای کشور خبر داد و گفت: برای ۲۵۶ روستا هم طرح تهیه شده است.

وی با بیان این که ایجاد اشتغال پایدار برای روستاییان از مهم‌ترین اهداف طرح مرمت و بهسازی روستاها کشور است، گفت: طرح ملی بافت تاریخی روستای فارسیان با اعتبار بیش از ۱۷ میلیارد ریال و در مدت دو سال انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه در این طرح کف‌سازی، دیواره‌سازی، ساماندهی جوی‌ها و رنگ‌آمیزی درب‌ها و دیوارها انجام می شود، خاطرنشان کرد: طرح ملی مرمت و بهسازی روستاهای هدف گردشگری در دو روستای پاسنگ مینودشت و شاهکوی سفلی گرگان در استان گلستان هم با اعتبار بیش از چهار میلیارد تومان در دست اجرا است.

پیش از روستای فارسیان، طرح مرمت و به سازی در روستای گردشگری زیارت اجرا شد که متاسفانه به دلیل مدیریت ناصحیح استان و هجوم زمینخواران، این منطقه نه تنها از لیست گردشگری خارج شد بلکه اکنون به بحرانی در منطقه تبدیل شده است.