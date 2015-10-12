اولین سمینار علم سنجی شمال و شرق کشور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اولین سمینار علم سنجی شمال و شرق کشور را با عنوان سمینار «تولید علم و رتبه بندی دانشگاه ها» با همکاری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) برگزار می کند.

این سمینار با حضور دکتر محمدجواد دهقانی، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و معاونت علمی - پژوهشی ISC، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت و روسا، معاونین و محققان دانشگاه های علوم پزشکی شمال و شرق کشور و دانشگاه های استان خراسان شمالی ۲۹ مهر در شهر بجنورد برگزار می کند.

از محور های این سمینار می توان به آشنایی و معرفی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، معرفی نظام‌های ملی و بین‌المللی رتبه بندی دانشگاه‌ها، ارائه راهکارهای ارتقاء جایگاه علمی دانشگاه‌ ها، افزایش تولید علم در حوزه آموزش و پژوهش و معرفی شاخص‌های عمده ارزشیابی و نقش اعضای هیأت علمی در بهبود شاخص‌های رتبه‌ بندی اشاره کرد.

در این سمینار یک روزه با سخنرانی مسئولین ISC و حوزه تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جایگاه تولیدات علمی کشور ارزیابی می شود و درباره ارتقای این تولیدات بحث و تبادل نظر انجام خواهد گرفت.