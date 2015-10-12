دومین جلسه ستاد اربعین در کربلا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، میرمسعود حسینیان سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کربلا با اشاره به برگزاری دومین جلسه ستاد اربعین ویژه کربلا، اظهار کرد: در این جلسه که دانایی‌فر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد و سایر مسؤولان حضور داشتند، جدیدترین برنامه‌ها برای تسهیل سفر زائران ایرانی در ایام اربعین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موضوعات مهمی چون انتقال زائران از مرزها به شهرهای زیارتی و بالعکس، اسکان، تغذیه، خدمات درمانی و مسائل امنیتی بررسی شد.

وی همچنین به دیدارهای جداگانه سفیر ایران در بغداد با استاندار و مسؤولان عتبات مقدسه در کربلا اشاره کرد و افزود: تعداد زیادی مسجد، مدرسه و زمین برای اسکان زائران مشخص شده که با توجه به حجم بالای زائران اربعین برای استفاده از این ظرفیت به تعامل دو سویه بین مقامات ایرانی و عراقی نیازمندیم.

حسینیان یادآور شد: ‌ستاد مرکزی اربعین با مشارکت دست‌کم ۲۷ نهاد و ارگان در سازمان حج و زیارت در تهران تشکیل شده و در عراق نیز این کمیته زیر نظر سفیر ایران در بغداد تشکیل شده است که در این کمیته، علاوه‌بر سفیر، سرکنسولهای ایران در شهرهای کربلا، نجف و بصره، نمایندگان بعثه مقام معظم رهبری، سازمان حج و زیارت و شرکت شمسا و همچنین هلال احمر، کمیته امداد و سایر نهادهای ایرانی و مرتبط در عراق حضور دارند و این ستاد، ماموریت هماهنگی با مقامات عراقی و سرپرستی کارهای مربوط به زائران ایرانی در ایام اربعین را به عهده دارد.