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۲۰ مهر ۱۳۹۴، ۱۷:۰۶

فرماندار شهرستان سمنان:

ایجاد فضای امن و با نشاط در جامعه به مشارکت همگان نیاز دارد

ایجاد فضای امن و با نشاط در جامعه به مشارکت همگان نیاز دارد

سمنان - فرماندار شهرستان سمنان ایجاد فضای امن و توام با شادی و نشاط، در کنار کانون گرم خانواده، را نیازمند همکاری و مشارکت مردم و مسئولان در کنار هم، با همدلی و همزبانی دانست.

به گزارش خبرنگارمهر، عباس دانایی بعدازظهر دوشنبه در نشست با جمعی از کودکان عضو کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوان شهرستان سمنان که به مناسبت هفته کودک در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، ضمن قدردانی از مربیان و کارکنان و مدیران این کانون اظهار داشت: توجه به شکوفایی و استعدادهای کودکان و ایجاد خلاقیت و پویایی افکار کودکان موجب آماده سازی این نسل برای پذیرش مسئولیت های مهم در آینده کشور می شود.

وی کودکی و نوجوانی را دوران آماده سازی فرزندان برای حضور در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی دانست و افزود: با واگذاری بخشی از امور به آنها و دادن آموزش های هدفمند، می توان نسلی توانمند برای مدیریت آینده کشور تربیت کرد.

مسئول مجتمع کانون پرورشی شهرستان سمنان نیز در این نشست اجرای برنامه های فرهنگی و هنری مانند نقاشی از اماکن گردشگری و مهم شهرستان، دیدار از کودکان بستری در بیمارستانها، اجرای سرود ۱۵۰ نفره آوای کانون، برگزاری جشن صلح و آرامش با حضور خانواده های اعضای کانون در بوستان ولایت، جشنواره قصه گویی، رونمایی از کتاب به زبان سمنانی برای کودکان و برگزاری نمایشگاه در مراکز کانون را از جمله برنامه هفته کودک در سمنان بر شمرد.

دامغانیان از ارائه ۴۴ فعالیت مختلف فرهنگی و هنری در کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان خبر داد و افزود: این فعالیت ها زمینه بسیار مناسبی برای استفاده خانواده ها در غنی سازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان است.

وی با اشاره به این مطلب که کادر توانمند کانون پرورشی میزبان کودکان و فرزندان این شهر است خواستار همکاری و مشارکت بیشتر دستگاه های شهری، فرهنگی و اجتماعی برای ارائه خدمات بهتر به کودکان و نوجوانان در شهرستان سمنان شد.

رعایت حقوق کودکان، حمایت از کودکان کار، توجه به تحصیل و نیازهای اولیه و نیازهای زندگی و ایجاد بستر شاد و زندگی با امید و امن برای کودکان درون خانواده، از خواسته های کودکان در این نشست بود که به همراه قرائت بیانیه هفته ملی کودک ارائه شد.

کد مطلب 2939068

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