عربستان باید دیه شبه عمد پرداخت کند/ آل سعود تحت سیطره غرب است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جوادی آملی در دیدار با دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار شد، ضمن تسلیت حادثه منا و همچنین شهادت سردار رشید اسلام حسین همدانی گفت: رژیم آل سعود باید بداند که سرزمین مکه مانند اهرام مصر نیست که هر طوری بخواهد با این سرزمین پاک و مقدس رفتار کند.

این مرجع تقلید اظهار داشت: مکه سرزمین ابدی و قبله اول مسلمین جهان است و شب و روز مسلمانان با آن می گذرد؛ در حقیقت مسلمانان با این سرزمین مقدس زندگی می کنند و مرگ و حیات آنها با این قبله آمیخته است.

وی خطاب به دکتر هاشمی که سرپرستی هیات ایرانی اعزامی به عربستان را بر عهده داشت، افزود: متأسفانه سرزمین وحی در دستان رژیم آل سعود به اسارت افتاده و سران این رژیم نه حرف درست می فهمند و نه حرف صحیح.

این مفسر بزرگ قرآن اذعان داشت: حتی سران این رژیم در روزنامه های خود بر علیه رژیم غاصب اسرائیل مطلبی هم نمی نویسند؛ این حرکات نشانگر این حقیقت است که آنها میانه ای با اسلام و دین ندارند و بلکه باید گفت آنها تحت سیطره غربی ها و ایادی آنها قرار دارند.

آیت الله جوادی آملی افزود: رژیم آل سعود که خود را خادم الحرمین معرفی می کند، باید پاسخگو باشد که کجای این حرکات باخادم بودن سازگای دارد؟! کشتن و جنایت مردم بی گناه و مظلوم و مسلمان یمن و یا فاجعه منا؟!

این مرجع تقلید با بیان اینکه باید حرمین شریفین از یوغ و اسارت رژیم آل سعود آزاد شود، بیان داشت: این حجاجی که شهادت گونه جان باختند، دیه آنها از باب شبه عمد است نه خطا.

وی افزود: خصوصیت مکه این است که هیچ کس بدون احرام نمی تواند وارد این سرزمین شود و امنیت آنها باید حفظ شود.

آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه این حادثه در نتیجه سوء مدیریت به وقوع پیوسته، اظهار داشت: چطور ما می توانیم ۲۰ میلیون زائر اربعین را و همچنین ۳ یا ۴ میلیون زائر در مشهد مقدس را ساماندهی و مدیریت کنیم با اینکه زمان و برنامه خاصی برای ورود آنها هم وجود ندارد.

این مرجع تقلید افزود: زمان آن رسیده تا مسلمانان و آزادی خواهان جهان، حوزه، عالمان دین و فرهیختگان برای حرمین شریفین فکری کنند و آنجا را از چنگال خادم الدروغین نجات دهند.

آیت الله جوادی آملی در ادامه خطاب به خانواده های حادثه دیده گان سرزمین منا فرمودند: ما به خانواده های این حادثه دیده گان می گویم ناراحت نباشید زیرا عزیزان شما در سرزمین بسیار مقدسی رحلت کرده اند؛ مکه مکانی است که بهترین بندگان خدا در آن قدم گذاشته اند و مدفن بهترین اولیاء و انبیاء الهی است.

آیت الله جوادی آملی ضمن تاکید بر تلاش مسئولین در بازگرداندن همه ابدان مطهر جانباختگان، گفت: این زمین مقدس حیف است که در دست این رژیم باقی بماند و اگر مسلمانان در مدار بسته فکر کنند قطعاً وضع به همین صورت باقی خواهند ماند و اگر قیام کردند و ازاد اندیش شدند مطمئناً مکه هم آزاد خواهد شد.