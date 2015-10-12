مرکز قهرمانی و استعدادیابی ورزشی استان البرز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح مرکز قهرمانی و استعدادیابی استان البرز عصر امروز، دوشنبه با حضور نصرالله سجادی معاون توسعه قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، برخی روسای فدراسیون های ورزشی و جمعی از قهرمانان و مدال آوران استان البرز در مجموعه ورزشی شریعتی کرج برگزار شد.

این پایگاه قهرمانی در وسعت یکهزار و ۲۰۰ متربع زیربنا ایجاد شده است و در دو بخش سایت اداری و آموزشی و سالن تمرینات ارائه خدمات خواهد کرد.

نصرالله سجادی معاون توسعه قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در این مراسم گفت: تلاش وزارت ورزش سامان بخشی فرایند استعدادیابی در فدراسیون های ورزشی و استان ها بوده و براین اساس در سال ۹۴ پس از مدت ها برنامه ریزی این کار شکل عملی پیدا کرده است.

سجادی افزود: بر اساس طرحی که در حال اجراست و در روزهای گذشته نیز در اولین نمایشگاه استعدادیابی ورزشی نیز مطرح شد فدراسیون ها موظفند ۱۰ درصد از اعتبارات خود را به شکل انحصاری به امر استعدادیابی اختصاص دهند.

وی با بیان اینکه فرایند استعدادیابی زمان بر است گفت: نیاز است این طرح را با حوصله پیش برد و به دنبال نتایج آنی و زودبازده نبود.

احداث مرکز قهرمانی و استعدادیابی ورزشی روند قهرمان پروری را توسعه می دهد

معاون وزیر ورزش وجوانان با بیان اینکه ایران اسلامی در ابعاد مختلف می تواند از اجرای فرایند استعدادیابی به نتایج خوبی برسد گفت: تنوع قومیتی در کنار وجود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری ایران را به یکی از مستعدترین کشورهای دنیا تبدیل کرده است.

سجادی ادامه داد: در نشستی که روز گذشته با معاون اول رئیس جمهور داشتیم موضوع استعدادیابی به شدت مورد توجه دکتر جهانگیری قرار گرفت و مقرر شد در اولین نشست هیئت دولت این موضوع به شکل جدی در هیئت دولت مطرح و در خصوص پیش برد آن از حمایت کامل دولت برخوردار باشیم.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی دیگر سخنران این مراسم افتتاحیه بود.

محمد جواد کولیوند نیز با بزرگ و ارزشمند خواندن ایجاد پایگاه قهرمانی در البرز گفت: دنیا به شکل جدی موضوع استعدادیابی و توجه به چهره های مستعد را دنبال می کند و خوشحالم که در کشورمان نیز این رویکرد به طور جدی تری دنبال می شود.

وی افزود: البرز یکی از استان های غنی کشور محسوب می شود و احداث و پایه گذاری این مرکز قهرمانی می تواند روند قهرمان پروری و توسعه ورزش را در آن شتاب ببخشد.

کولیوند صبوری در قبال استعدادیابی را نیاز این کار دانست و گفت: لازم است برای رسیدن به نتیجه کمی صبر کرد و اجازه داد تا این کار ارزشمند در مسیر خود حرکت کند.

نماینده خانه ملت از تلاش نمایندگان استان برای تامین هزینه های این طرح و تداوم آن در استان خبرداد و گفت: از طریق منابع استانی و کشوری اعتبار مورد نیاز برای تداوم طرح را فراهم می کنیم.

صرف اعتبار ۶۰۰ میلیون تومانی برای ایجاد پایگاه

مدیرکل ورزش وجوانان استان البرز هم با بیان اینکه برای احداث و آماده سازی مرکز استعدادیابی و قهرمانی استان البرز ۶۰۰ میلیون تومان هزینه شده است گفت: این کار بزرگ در حالی انجام شده است که در یک اقدام جهادی هیچ اعتباری از کشور به این امر اختصاص نیافته است و ما کار را با عوامل اجرایی به شکل رفاقتی و نسیه پیش برده ایم.

رضا گل محمدی همکاری آموزش وپرورش استان البرز در اجرای این طرح را ستود و گفت: در یک همراهی و مشارکت همه جانبه کاری شروع شده است که می تواند برای ورزش کشور یک الگو و نمونه باشد.

وی پایش بیش از ۳ هزار دانش آموز و غربال آنها به ۳۰۰ نفر را یکی دیگر از کارهای خوب صورت گرفته در ۲ سال اخیر برشمرد و گفت: با راه اندازی این مرکز این حلقه به هم وصل شد و امید داریم تا در سال های آتی استان البرز به یکی ازمنابع اصلی تغذیه تیم های ملی تبدیل شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز افزود: چهره های منتخب در ۱۱ رشته المپیکی مورد حمایت و آموزش قرار می گیرند و منبع تغذیه خوبی برای تیم های ملی خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مراسم افتتاحیه مسئولان مختلف با حضور در محل پایگاه استعدادیابی از نزدیک در جریان فرایند کار و نوع آموزش ها قرار گرفتند.