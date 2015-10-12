کمربندی جنوبی بابل امسال افتتاح می شود/ بهره برداری از ۱۸۸ پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی عصر دوشنبه در مراسم افتتاح کمربندی شرقی شهرستان بابل بابیان اینکه، بابل شهر مهمی است تصریح گرد: باید بهسازی و ارتقای کیفیت راههای شهرستان موردتوجه قرار گیرد زیرا میخواهیم ایرانشهری با هویت اسلامی و ایرانی بسازیم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: امیدواریم با استفاده از امکانات عمرانی و بهرهمندی از میراث معنوی خاطره خوبی از خود بهجای بگذاریم تا مردم از آرامش برخوردار شوند.
وی با اشاره به کمربندی جنوبی این شهرستان اظهار داشت: امیدواریم تا پایان سال این پروژه را به پایان برسانیم و پروژه کمربندی شرقی که باهمت شهرداری و مساعدت راه و شهرسازی انجام گرفت، امروز افتتاح شد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: زمین ۴۰ هکتاری موزیرج نیز با مساعدت دولت به تفرجگاهی برای مردم این شهرستان مبدل شود.
آخوندی یادآور شد: ۳۰۰ پروژه راه روستایی و ۲۱۰ کیلومتر روکش آسفالت در مازندران انجام گرفت وهم زمان با افتتاح راهها شش هزار و ۴۱۹ پروژه مسکن مهر، ۱۸۸ پروژه عمرانی بااعتباری بالغبر هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال در این استان افتتاحشده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران نیز یکی از نیازهای مهم برای کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه را ایجاد یک سیستم کارآمد شهری در تمام ابعاد حملونقل بیان کرد و گفت: ۵۰ کیلومتر بزرگراه، ۳۰۰ کیلومتر راه روستایی، هفت دوربرگردان، ۲۱۰ کیلومتر روکش آسفالت ازجمله طرحهایی بود که امروز افتتاحشده است.
وی از آماده بودن شش هزار و ۴۱۹ واحد مسکن مهر در استان خبر داد و اضافه کرد: پنج هزار و ۵۰ واحد مسکن مهر در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر، ۵۰۵ واحد در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و ۸۶۴ واحد مسکن مهر نیز در بافت فرسوده افتتاح میشود.
نظر شما