۲۰ مهر ۱۳۹۴، ۱۹:۳۴

وزیر راه و شهرسازی:

کمربندی جنوبی بابل امسال افتتاح می شود/ بهره برداری از ۱۸۸ پروژه

بابل - وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افتتاح کمربندی شرقی بابل گفت: کمربندی جنوبی نیز تا پایان سال به سرانجام می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی عصر دوشنبه در مراسم افتتاح کمربندی شرقی شهرستان بابل بابیان اینکه، بابل شهر مهمی است تصریح گرد: باید بهسازی و ارتقای کیفیت راه‌های شهرستان موردتوجه قرار گیرد زیرا می‌خواهیم ایران‌شهری با هویت اسلامی و ایرانی بسازیم.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: امیدواریم با استفاده از امکانات عمرانی و بهره‌مندی از میراث معنوی خاطره خوبی از خود به‌جای بگذاریم تا مردم از آرامش برخوردار شوند.

وی با اشاره به کمربندی جنوبی این شهرستان اظهار داشت: امیدواریم تا پایان سال این پروژه را به پایان برسانیم و پروژه کمربندی شرقی که باهمت شهرداری و مساعدت راه و شهرسازی انجام گرفت، امروز افتتاح شد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: زمین ۴۰ هکتاری موزیرج نیز با مساعدت دولت به تفرجگاهی برای مردم این شهرستان مبدل شود.

آخوندی یادآور شد: ۳۰۰ پروژه راه روستایی و ۲۱۰ کیلومتر روکش آسفالت در مازندران انجام گرفت وهم زمان با افتتاح راه‌ها شش هزار و ۴۱۹ پروژه مسکن مهر، ۱۸۸ پروژه عمرانی  بااعتباری بالغ‌بر هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال در این استان افتتاح‌شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران نیز یکی از نیازهای مهم برای کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه را ایجاد یک سیستم کارآمد شهری در تمام ابعاد حمل‌ونقل بیان کرد و گفت: ۵۰ کیلومتر بزرگراه، ۳۰۰ کیلومتر راه روستایی، هفت دوربرگردان، ۲۱۰ کیلومتر روکش آسفالت ازجمله طرح‌هایی بود که امروز افتتاح‌شده است.

وی از آماده بودن شش هزار و ۴۱۹ واحد مسکن مهر در استان خبر داد و اضافه کرد: پنج هزار و ۵۰ واحد مسکن مهر در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر، ۵۰۵ واحد در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و ۸۶۴ واحد مسکن مهر نیز در بافت فرسوده افتتاح می‌شود.

کد مطلب 2939163

