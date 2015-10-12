تعدادی از نیروهای پیش دبستانی جذب آموزش و پرورش گیلان می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حاجتی در شورای آموزش و پرورش استان که عصر دوشنبه برگزار شد، با اشاره به جذب نیروهای پیش دبستانی و خرید خدمات آموزشی در گیلان اظهار کرد: با وجود اینکه یک هزار نیروی زن در آموزش و پرورش مازاد بر نیاز فعال هستند اما بنا بر مصوبه مجلس شورای اسلامی جذب نیروهای پیش دبستانی در گیلان نیز انجام می شود.

وی با بیان اینکه یک هزار و ۹۱۳ نفر نیروی پیش دبستانی و خرید آموزش خدماتی در گیلان مشغول به فعالیت هستند، افزود: بنا بر بررسی های انجام شده از این تعداد، ۳۷۵ نفر از شرایط جذب در آموزش و پرورش برخوردار هستند.

حاجتی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش به دنبال جذب نیازهای خود در استان است، تصریح کرد: در صورتی که نیرویی در مقطع ابتدایی بازنشسته شود و شرایط بازنشستگی نیروها فراهم شود بدون تردید آموزش و پرورش اقدامات لازم را انجام می دهد تا نیروی جدید جایگزین شود اما در حال حاضر با مازاد نیرو مواجه هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان افزود: آموزش و پرورش در تلاش است که وضعیت مازاد نیروها در برخی مقاطع و مناطق و همچنین کمبود نیرو در مناطق محروم را مدیریت کند در حالی که جذب نیروها در سنوات گذشته بدون برنامه ریزی های اصولی انجام شده است.

وی تاکید کرد: با وجود مازاد نیرو در برخی مقاطع، هم اکنون آموزش و پرورش گیلان ۲۳ هزار ساعت حق التدریس دارد و این روند نتیجه مدیریت نادرست سنوات گذشته است.

ادامه روند اعزام کاروان های دانش آموزی راهیان نور در سال تحصیلی جاری، کمک به توسعه دبیرستان های علوم و معارف اسلامی، برگزاری جشنواره فیلم رشد و المپیادهای ورزشی در مدارس گیلان و همچنین تشکیل کانون دانش آموزی دانش بنیان و برگزاری جشنواره گیلان شناسی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی از جمله مصوبات شورای آموزش و پرورش بود.