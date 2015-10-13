خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: باوجوداینکه مردم چشم‌انتظار ورود اجناس مرغوب باقیمت مناسب در بازار هستند مسئولان امر همچنان خبر از گرانی لوازم‌خانگی می‌دهند و این در حالی است که بازار لوازم‌خانگی هنوز در رکود به سر می‌رود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی اصفهان دراین‌ارتباط به خبرنگار مهر گفت: قیمت لوازم‌خانگی در اصفهان یا بی‌رویه بالا رفته است.

اکبر زادمهر افزود: در حال حاضر بازار لوازم‌خانگی قفل‌شده و نابسامان است و باوجودی که خریدی نمی‌شود اما قیمت‌ برخی از اجناس افزایش‌یافته است.

وی بیان داشت: در حال حاضر نمی‌توان در مورد بازار لوازم‌خانگی پیش‌بینی داشت و قیمت‌ها در یک فراز و نشیب به سر می‌رود.

واردات آزاد مواد اولیه قیمت‌ها را کاهش می‌دهد

رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی اصفهان تصریح کرد: قيمت‌ها در چند ماه اخير به‌طور مستقيم پايين نيامده اما جوايز و جشنواره‌هايي از طرف شرکت‌ها در نظر گرفته‌شده که همان‌ها هم‌اکنون برداشته‌شده است و حتي برخي شرکت‌ها قيمت‌ها را ۳ تا ۵ درصد افزايش داده‌اند.

وی بابیان اينکه مردم همچنان چشم‌انتظار کاهش قيمت‌ها هستند، ادامه داد: همه اميدوارند که در پي توافق نهائي و لغو تحريم‌ها قيمت‌ها کاهش پيدا کند اما نمي‌توان پيش‌بيني کرد که تأثیر توافق روی قيمت‌ها به چه صورت است.

زادمهر اضافه کرد: هم‌اکنون انبارها پر است و تا اين کالاها فروش نرود نمي‌توان انتظار داشت که قيمت‌ها کاهش پيدا کند ضمن اينکه کاهش قيمت دلار هم يکي از عوامل مؤثر در کاهش قيمت لوازم‌خانگی است.

وی با اشاره به تداوم رکود نسبی در بازار لوازم‌خانگی تا چند ماه آینده، گفت: با برداشته شدن تحریم‌ها و ورود آزاد مواد اولیه به کشور، کیفیت لوازم‌خانگی تولید ایران افزایش و قیمت آن کاهش می‌یابد و قدرت رقابت ما با کالاهای چینی ارتقا می‌یابد.

وی بابیان اینکه رکود نسبی در بازار لوازم‌خانگی ممکن است تا چند ماه آینده ادامه داشته باشد، گفت: هم‌اینک قیمت اقلام خانگی چینی ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزان‌تر از اقلام ایرانی است و خریداران به سمت این کالاها گرایش دارند اما با تغییر فضای سیاست خارجی کشور و ورود آزاد مواد اولیه و افزایش تولید ایران در این زمینه، این رقابت نابرابر تغییر خواهد کرد.

انتظار کاهش قیمت‌ها از سوی مردم اشتباه است

رئیس انجمن تولید‌کنندگان لوازم‌خانگی در اصفهان نیز در این خصوص به خبرنگار مهر اظهار داشت: در شرایط فعلی دلیلی برای کاهش قیمت‌ها وجود ندارد.

محمدرضا دیانی با اشاره به اینکه قیمت لوازم‌خانگی کاهش نمی‌یابد و مردم در این شرایط منتظر ارزان شدن این کالاها نباشند، اعلام کرد: هزینه حامل‌های انرژی، نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده، قیمت ارز و دیگر موارد تأثیرگذار بر تولید افزایش داشته است و انتظار برای کاهش قیمت از سوی مردم امری اشتباه است.

وی با اشاره به ایجاد برخی کمپین‌ها برای نخریدن کالای داخلی اظهار کرد: اصولاً نخریدن‌ها باعث افزایش قیمت می‌شود، چراکه هزینه صنعت را بالابرده و تولید‌کننده هزینه‌ای را که نتوانسته سرشکن کند در آینده در قیمت کالا سرشکن خواهد کرد.

دیانی بابیان این‌که هیچ مکانیزمی برای کاهش قیمت‌ها نداریم، گفت: حتی صنایع پتروشیمی و دیگر صنایعی که مواد موردنیاز صنایع بالا‌دستی را تأمین می‌کنند قیمت‌هایشان را بر اساس نرخ ارز حساب می‌کنند.

وی افزود: بحث تحریم‌ها در سال‌های گذشته خود را در قالب افزایش نرخ ارز نشان داد و با توجه به این‌که نرخ ارز کاهش پیدا نکرده است نمی‌توان انتظار داشت که با لغو تحریم‌ها، قیمت‌ها نیز کاهش پیدا کند.

رئیس انجمن تولید‌کنندگان لوازم‌خانگی اصفهان گفت: در زمان تحریم‌ هزینه مبادلات ارزی بالاتر می‌رفت و اگر امروز با لغو تحریم‌ها این هزینه کاهش پیداکرده، در اصل به نفع دولت و بانک مرکزی است تا تولید‌کننده.

تزریق پول برای خرید کالای تولید داخل باعث ایجاد تورم نمی‌شود

دیانی ادامه داد: موضوع اخیری که در مورد خودرو پیش آمد باعث شد تا این موضوع وارد مسائل سیاسی شود، اما حتی اگر یکی از صنایع ما مشکلی دارد نباید آن را به‌کل صنعت کشور تعمیم دهیم.

وی افزود: وقتی وزیر صنعت، معدن و تجارت را این‌گونه زیر سؤال می‌بریم یعنی تضعیف صنعت ملی؛ بنابراین اگر صنعت خودروی ما اشکال دارد نباید آن را برآیند کل صنایع داخلی دانست.

رئیس انجمن تولید‌کنندگان لوازم‌خانگی اصفهان با اشاره به بهترین روش برای تحریک بخش تقاضا برای خروج از کسادی بازار گفت: همان‌طور که یک گروه رقیب روزها، ماه‌ها و سال‌ها روی مسئله‌ هسته‌ای تمرکز کرده و با بررسی زیروبم آن راه‌حلی برای آن پیدا کردند باید دولت یک گروه اقتصادی قوی نیز برای پیدا کردن بهترین روش در جهت تزریق پول برای خرید کالای داخلی پیدا کند.

وی بابیان این‌که تزریق پول برای خرید کالای تولید داخل باعث ایجاد تورم نمی‌شود، اظهار کرد: همه بخش‌های کشور باید دست در دست هم دهند و روی این موضوع تمرکز کنند که چگونه تزریق پول برای خرید کالای داخلی صرف شود.



دیانی همچنین درباره‌ طرح‌های بانک مرکزی برای خرید کالای داخلی و ارائه‌ تسهیلات به مصرف‌کنندگان گفت: در این زمینه بانک مرکزی دو بخشنامه دارد که یکی مربوط به وام ۱۰ میلیونی کالاست که اصولاً ۲۰ درصد منابع بانک‌ها باید صرف این موضوع شود.

وی با اشاره به وام‌های ازدواج ۱۰ میلیونی برای خرید کالای تولید داخل که قرار است به زوج‌های ایرانی داده شود، گفت: در این بحث کماکان همان مشکل فاکتورها وجود دارد و این پیشنهادی بود که با سه جلسه کار کارشناسی انجام شد و از سوی دیگر بانک‌ها زیاد روی این قوانین ابلاغ‌شده پایبند نیستند.

کالای ایرانی را هم‌تراز با تقاضای مشتری ایرانی تولید کنیم

رئیس انجمن تولید‌کنندگان لوازم‌خانگی با طرح این سؤال که تولید‌کننده چگونه باید منابع خود را برای خواباندن پول خود به مدت ۳۶ ماه تهیه کند، اظهار کرد: این طرح دو مشکل دارد یکی این‌که تولید‌کننده سرمایه در گردش ندارد و دوم این‌که مردم تا تضمین بانکی را می‌بینند از استفاده از این طرح عقب می‌کشند.

دیانی با تأکید بر این‌که تولید‌کنندگان داخلی نیز باید کیفیت محصولات خود را افزایش دهند، گفت: ما باید سطوح استاندارد ملی را افزایش و کف استاندارد‌ها را ارتقاء دهیم.

وی بابیان این‌که باید کالای ایرانی را هم‌تراز با تقاضای مشتری ایرانی تولید کنیم، گفت: ما تلاش خود را می‌کنیم همان‌طور که گرید انرژی خود را بالا بردیم باید در غوغای تبلیغات خارجی با بودجه‌های ۴۰۰ میلیارد تومانی فعالیت کنیم.

رییس انجمن تولید‌کنندگان لوازم‌خانگی با اشاره به امکان ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور با لغو تحریم‌ها اظهار کرد: یکی از کارهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت باید بر آن تأکید داشته باشند این است که اجازه ندهند سرمایه‌گذاران خارجی، سرمایه‌گذاری جدیدی را در کشور ایجاد کنند، بلکه باید به کمک سرمایه‌گذاری‌های ایجادشده بیایند.

دیانی ادامه داد: از سوی دیگر نباید اجازه سرمایه‌گذاری در صنایعی که ارزش‌افزوده بالا دارند داده شود، بلکه باید سعی کنیم مثلاً به‌جای سرمایه‌گذاری در صنعت یخچال یا خودرو سرمایه‌گذاران خارجی را برای تولید قطعات این محصولات وارد کشور کنیم.

خبرنگار: عاطفه قلع ریز