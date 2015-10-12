محاکمه ۷ نفر در اندونزی به اتهام ارتباط با داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاهی در اندونزی ۷ تبعه این کشور را امروز به اتهام ارتباط با گروه تروریستی-تکفیری داعش در سوریه محاکمه کرد.

یک مقام قضایی در اندونزی در این باره گفت: اتهام این افراد، جمع آوری کمک برای ارسال به گروه تکفیری-صهیونیستی داعش و تبلیغ افکار آنان در جهت تشویق افکار عمومی و آشناسازی آن ها با افراط گرایان داعش بوده و در صورت اثبات اتهامات مذکور، بر اساس قوانین این کشور به مرگ محکوم خواهند شد.

این مقام در ادامه افزود: برخی از این افراد در سال گذشته به سوریه سفر کرده و تحت آموزش های نظامی تروریست های داعش نیز قرار گرفته بودند.