به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه‌شب در پایان مراسم یاد روز حافظ و زمانی که اجازه دادند مردم وارد آرامگاه شوند به دلیل شلوغی بیش‌ازحد و هجوم مردم شیشه محافظ مزار حافظ شکست.

درحالی‌که گروه‌های زیادی از مردم نتوانستند در مراسم یاد روز حافظ شرکت کنند و پشت درها ماندند در پایان مراسم درهای آرامگاه باز شد و گروه‌های مختلف مردم سعی داشتند خود را به مزار حافظ برسانند که تداخل گروه‌های تازه‌وارد و آنان که داخل بودند باعث شد شلوغی بیش‌ازحد در آرامگاه حافظ شد.

این اتفاق در حالی‌ روی داد که اگر تمامی مردم اجازه حضور در آرامگاه را داشتند شلوغی و هجوم برای رساندن خود به آرامگاه نیز وجود نداشت.

در این راستا وزیر ارشاد که در کنار مزار حافظ برای مصاحبه با رسانه‌ها ایستاده بود نیز پس از شکسته شدن شیشه و هجوم مردم پشت درمانده از در مخصوص پشت حافظیه خارج شد.