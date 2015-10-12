هنوز منتظر بازیکنان سرباز هستم/ لیگ را باید یک ماه تعطیل کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی‌روش در پاسخ به این سئوال که آیا قبول دارید ایران مقابل عمان اصلا خوب بازی نکرد، با بیان مطلب فوق اظهار کرد: بله ولی باید یادآوری کنیم که قبلا مقابل آرژانتین و عراق خوب بازی کردیم ولی باختیم. همیشه در فوتبال نتیجه و عملکرد با هم به سمت شما نمی آیند. وقتی یک بازی مقدماتی در مسیر جام جهانی انجام می دهیم و در یک بازی خارج از خانه یک امتیاز کسب می‌کنیم، باید خوشحال باشیم.

وی درباره تعطیلی بیش از حد لیگ و انتقاد به کی‌روش در این بخش، گفت: خیر، من موافق این انتقاد نیستم. ما همیشه طبق تقویم بین المللی فیفا حرکت می کنیم. دو بازی در فیفا دی پیش بینی شده بود و با درنظر گرفتن اینکه اهداف بسیار بزرگی داریم، حتما باید تیم را دوباره بسازیم. بازیکنان جوانی داریم و به نظرم نه تنها ۱۵ روز، بلکه باید یک ماه لیگ را تعطیل کرد که البته این شدنی نیست. ما الان در صدر گروه هستیم و بازی مهمی هم با ژاپن داریم. در این اردوها فرصت را به بازیکنان جوان می‌دهیم که پیشرفت کنند. همیشه انتقادها هست ولی نمی توانیم فراموش کنیم با سه هفته آماده سازی به جام جهانی رفتیم. همچنین بدون آماده سازی خوب به جام ملتها رفتیم. آن موقع کسی نگرانی نداشت. چرا باید الان به آنها گوش کنیم. این چیزها برایم اهمیت ندارد.

سرمربی تیم ملی در خصوص اینکه سر حال به نظر نمی‌رسد، تصریح کرد: خیر اینطور نیست. نمی دانم چرا این سئوال را می‌پرسید. مطمئنا وقتی بازی در پیش رو دارید که بازی مهمی است، ذهنتان باید متمرکز روی آن باشد.

کی روش درباره گل‌های مشابهی که تیم ملی در چند مسابقه دریافت کرده است و راهکارش برای حل این مشکل، تصریح کرد: فوتبال بازی اشتباهات است. وقتی می بریم همه می بریم. وقتی هم می بازیم، همه با هم می بازیم. این اشتباه کل تیم است نه اشتباه یک بازیکن. مطمئنا برخی اتفاقات پر رنگتر است ولی به عنوان مربی نگاهم این است که در یک مسابقه وقتی به مشکل می خوریم که توپ را از دست می دهیم.

وی با اشاره به نتیجه دیدار ایران با عمان، تاکید کرد: باید بگویم به بازیکنانم افتخار کردم. وقتی در هوای گرم و شرجی بازی می کنید، باید از بازی جنگجویانه بازیکنان خوشحال باشید. آنها شخصیت قوی از خود نشان دادند و جنگیدند و یک امتیاز هم گرفتند. ما الان ۱۲ امتیاز داریم و صعود، دست خودمان است.

سرمربی تیم ملی درباره رقبای سخت تیم ملی در مراحل بعدی، گفت: شما باید نگران باشید. من هم نگرانم چون شاهدم که هیچکس نگران نیست و دغدغه ندارد. اگر بخواهیم خودمان را برای آینده آماده کنیم، باید سرمایه گذاری و جوانگرایی کنیم ولی حتما نیاز به کیفیت و تجربه داریم. بازیکنان ژاپن در لیگهای اروپایی و در لیگهای آلمان، ایتالیا و انگلیس بازی می کنند و بازیکنان ما در ایران در مشهد و اصفهان بازی می کنند. ما موافق این هستیم که این فصل باید فصل پرفشاری باشد برای فصل بعد و دور بعدی مسابقات. باز هم تکرار می کنم اگر بدون حمایت در مسیر توسعه برای آینده فوتبال قدم برداریم،باید نگران باشیم. صحبت کردن کافی نیست. شما راجع به پستهای دفاع راست و دفاع چپ صحبت کردید. ما هنوز نتوانسته ایم مشکل بازیکنان سرباز را حل کنیم. هنوز منتظر بختیار رحمانی، مهرداد پولادی، حسین ماهینی، احمد عبدالله زاده و بختیار رحمانی هستیم. نگرانیم چون هیچکس الان به فکر نیست.

وی درباره زمین چمن کمپ تیمهای ملی هم خاطرنشان کرد: دیگر حتی عاقلانه نیست راجع به کیفیت زمین صحبت کنیم. هرچه بیشتر راجع به این موضوع حرف بزنیم، اعتماد به نفس بازیکنان پایین می آید. به هیچ وجه نمی توانیم در این زمین پیشرفت داشته باشیم و سرعت کارهایمان در آن زمین پایین است. بهتر است در هتل بمانیم و از بازی در روز مسابقه، لذت ببریم!

کی‌روش که میهمان تصویری برنامه نود بود، در ادامه در خصوص مقایسه بازیکنان لژیونر ایران و ژاپن، گفت: اگر با این مقایسه ای که نشان دادید تلاشتان بر این بود که امشب نخوابیم، برعکس، ما کاملا اماده بازی و فرصت خوب فردا هستند. اینگونه مسابقات، بازی هایی است که ما نیاز داریم تا تعادل را برای کمبود تجربه بازیکنان جوان ایجاد کنیم. در حال حاضر اجازه بدهید از بازی فردا لذت ببریم.

کی روش درباره حضور تماشاگران در بازی فردا، گفت: فکر می کنم فرصت خاصی برای هواداران ایران است که یکسری بازیکنان فوق العاده و بازی سرعتی و پاسهای یکضرب و دوضرب را ببینند. همه افرادی که به استادیوم بیایند، بهره می برند؛ هواداران، مربیان و بازیکنان. انگیزه زیادی برای بازی فردا داریم و با روحیه جنگجویانه بازی خواهیم کرد. نگرش، انگیزه و تعهد ما بالاست. مطمئنم مثل همیشه فردا همه از عملکرد ما راضی خواهند بود.

سرمربی تیم ملی درباره بحث کمیته اخلاق هم گفت: اینها بازی های کوچکی است که به زمینهای دیگر تعلق دارد. ما فردا مسابقه جذاب و حساسی با ژاپن داریم و بعدا درباره این موضوع حرف می زنم.