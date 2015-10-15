فصل ناخوش رسانه ها در قشم/از شکستن قفل تا تعلیق از کار

به گزارش خبرنگار مهر، همان‌طور که بر همگان روشن است مطبوعات رکن چهارم دموکراسی هستند و رشد و اعتلای هر جامعه‌ای درگرو شکوفایی و پیشرفت مطبوعات و خبرنگاران است؛ اما بعضا شاهد اتفاقاتی در استان هستیم که مغایر با رفتارهای حرفه ای است. چند صباحی است که چالش‌های سازمان منطقه آزاد قشم با خبرنگاران نقل محافل است و روند چالشی میان منطقه آزاد و خبرنگاران توسعه و پیشرفت جزیره را تحت تاثیر قرار داده است.

اختلاف نظر میان اداره کل روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم و اصحاب رسانه در ماجرای شکل‌گیری خانه مطبوعات منطقه آزاد شکل گرفت و در ادامه بسته شدن دفتر هفته نامه ارمغان قشم اختلاف نظرهای میان رسانه و سازمان منطقه آزاد قشم را بیشتر از گذشته نمایان کرد.

نقش خبرنگاران و رسانه های جمعی در توسعه، فرهنگ سازی و پیشرفت جامعه و کشور انکار ناپذیر است. نباید رفتارهای سلیقه ای و گاها غیرمنقطی برخی مسئولان آزادی رسانه ای را محدود و تحت تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر هم رسانه ها در چارچوب قانون مطبوعات می توانند نقادانه به مسائل، مشکلات و رویدادهای روزمره جامعه بپردازند.

بیانیه اعضای کانون بسیج رسانه قشم در پی بی‌حرمتی به خبرنگار کیهان

چندی پیش اعضای کانون بسیج رسانه قشم طی بیانیه ای با محکوم دانستن این رفتارها به رفتار با یکی از خبرنگاران در منطقه آزاد قشم اشاره و عنوان کردند: خبر دردناک و غم‌انگیز برخورد غیرانسانی مدیرکل حراست منطقه آزاد قشم با یکی از خبرنگاران قشم در حالی جامعه رسانه‌ای را بهت‌زده کرده که مدیرعامل منطقه آزاد چندی قبل خبرنگاران را چشم بینا و گوش شنوای مسئولین معرفی کرده بود اما ممنوع‌الورود کردن و سپس نواختن سیلی بر صورت خبرنگار کیهان در قشم و سردبیر روزنامه ارمغان و عدم اعلام عذرخواهی رسمی و غیررسمی مسئولان منطقه آزاد چهره واقعی مدعیان آزادی قلم را نمایان ساخت.

در ادامه این بیانیه آمده است: خبر دردناک و غم‌انگیز برخورد غیرانسانی مدیرکل حراست منطقه آزاد قشم با یکی از خبرنگاران قشم در حالی جامعه رسانه‌ای را بهت‌زده کرده که مدیرعامل منطقه آزاد چندی قبل خبرنگاران را چشم بینا و گوش شنوای مسئولین معرفی کرده بود اما ممنوع‌الورود کردن و سپس نواختن سیلی بر صورت خبرنگار کیهان در قشم و سردبیر روزنامه ارمغان و عدم اعلام عذرخواهی رسمی و غیررسمی مسئولین منطقه آزاد چهره واقعی مدعیان آزادی قلم را نمایان ساخت.

اعضای کانون بسیج رسانه قشم در بیانیه خود افزوده اند: اصحاب رسانه قشم از زمان اقدام به تأسیس خانه مطبوعات همچنان تحت‌فشار و تهدیدات برخی از مدیران منطقه آزاد قشم قرار دارند به گونه ای که حتی برخی خبرنگاران تهدید به تعدیل، اخراج و قطع حقوق شده اند و حتی کار به‌جایی رسید که همسر یکی از خبرنگاران فعال قشم از کار اخراج و خود وی نیز از ورود به ساختمان‌های منطقه آزاد منع شد.

اعضای کانون بسیج رسانه قشم تأکید کرده اند: مدارای رسانه‌های قشم با مسئولین و صبر برای حل مشکلات مردم نه از سر ضعف بلکه از سر موضع قدرت آن‌ها است. خبرنگاران همواره سعی کردند مشکلات را از طریق مسئولین ذی‌ربط دنبال نمایند اما با این اوصاف برخورد با خبرنگاران دیگر جای تأمل نیست لذا خبرنگاران بر خود لازم می‌دانند شکستن حرمت خبرنگار کیهان که به‌منزله بی‌حرمتی با جامعه رسانه‌ای قشم است توسط مراجع ذی‌صلاح رسیدگی شود.

بیانیه خانه مطبوعات قشم در خصوص برخورد با یک خبرنگار قشمی

خانه مطبوعات منطقه آزاد قشم هم طی بیانیه ای این رفتارهای غیراخلاقی و بدون ضابطه را محکوم کرده و آورده است: «مناطق آزاد به دلیل اهمیت اقتصادی و دروازه تجارت با جهان، همواره نیاز به فضایی آرام برای جلب سرمایه‌گذاری دارند و در این میان مدیران نیز باید تلاش کنند که این فضای آرام حفظ شود؛ اما اتفاقات چند ماه اخیر در منطقه آزاد قشم نشان می‌دهد که برخی از مدیران این منطقه نه‌تنها باسیاست‌های دولت تدبیر و امید پیش نمی‌روند بلکه مدام در پی بروز مشکل هستند تا مدیرعامل محترم نتواند با آرامش، سیاست‌های ابلاغی دولت یازدهم را اجرا کند.

سیلی زدن مدیرکل حراست سازمان منطقه آزاد قشم به‌صورت یکی از خبرنگاران فعال و پیشکسوت جزیره اوج این اقدامات را نمایان کرد و زمانی که اصحاب رسانه جورچین‌های چند ماه اخیر اتفاقات این منطقه را کنار هم می‌گذارند متوجه مثلثی می‌شوند که باهدف و برنامه‌ریزی، اتفاقاتی را رقم می‌زنند تا درنهایت مدیرعامل پرتلاش که از همراهان نزدیک دولت تدبیر و امید است، نتواند برنامه‌های خود را عملی کند.

در زمان تشکیل خانه مطبوعات همین مثلث تمام تلاش خود را کردند تا خانه مطبوعات شکل نگیرد و بعدازآن با تندروی و رفتارهای غیراصولی، مرتب به دنبال این بودند که به مدیرعامل اثبات کنند خبرنگاران و خانه مطبوعات به دنبال ضربه زدن به سازمان منطقه آزاد قشم هستند و این در حالی است که خبرنگاران قشم همواره مدافع حقوق مردم بوده و هستند و به‌هیچ‌وجه به دنبال تنش‌آفرینی نبوده و به‌خوبی می‌دانند که چه رسالت مهمی را بر دوش دارند.

دراین‌بین بی‌تدبیری مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد قشم و نحوه تعامل وی با خبرنگاران کاملاً نشان می‌دهد که نامبرده ضلع دوم این مثلث است و متأسفانه به‌جای تعامل سازنده و نزدیکی با اصحاب رسانه، مدام با تهدید و ارعاب خبرنگاران به روش‌های مختلف نمکی بر زخم این قشر پاشیده است.

متأسفانه مدیرکل حراست سازمان منطقه آزاد قشم که در سال‌های ۸۶ تا ۸۹ و در دولت‌های نهم و دهم نیز در همین سمت با خبرنگار یادشده تعامل مناسبی نداشته است و در مواردی به دلیل انتشار اخبار انتقادی بستگان و نزدیکان وی را از سازمان منطقه آزاد اخراج کرده بود، با بازگشت مجدد خود به جزیره قشم بار دیگر رویه سابق خود را در پیش‌گرفته است.

آخرین اقدام این مدیر در ماه‌های اخیر تعلیق یک‌هفته‌ای همسر خبرنگار فوق از شرکت آب و تأسیسات سازمان منطقه آزاد قشم بعد از انتشار خبر آتش‌سوزی ساختمان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری باهدف تهدید و فشار این خبرنگار بود که همگان این حرکت را سخیف خواندند؛ هرچند از حراست سازمان به مسئولان درب ورودی ادارات منطقه آزاد دستور داده شد که این خبرنگار حق ورود به ادارات این سازمان را ندارد، درنهایت با درایت مدیرعامل محترم، این موضوع حل‌وفصل شد.

خانه مطبوعات منطقه آزاد قشم بنا به دلایلی به ضلع سوم این مثلث اشاره نمی‌کند و چنانچه لازم باشد در زمان خود به این موضوع پرداخته خواهد شد.

اصحاب رسانه قشم با انسجام و همبستگی این سکوت را دیگر جایز نمی‌دانند و این بیانیه نیز بعد از بررسی و تحقیق میدانی از شاهدان حادثه در خصوص این موضوع صادرشده است و ضمن محفوظ دانستن حق پیگیری قضایی موضوع توسط خبرنگار پیشکسوت و فعال جزیره، از مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد قشم انتظار دارند این مدیر هرچه سریع‌تر عزل شود و چنانچه این خواسته صنفی اصحاب رسانه قشم محقق نگردد، رسانه‌های جزیره تا حصول نتیجه هیچ خبری از سازمان منطقه آزاد قشم را منتشر نخواهند کرد و در این میان از همکاران رسانه‌ای خود در استان هرمزگان و کشور نیز درخواست حمایت و همراهی خواهند داشت.

قطعاً اگر احساس می‌شد با یک عذرخواهی این مسئله پایان می‌یافت اصحاب رسانه قشم به دنبال این‌چنین خواسته‌ای نمی‌رفتند اما متأسفانه یقین داریم این رفتار آخرین رفتار مسئول نامبرده با خبرنگاران نخواهد بود.

خانه مطبوعات منطقه آزاد قشم ضمن تشکر از همکاران رسانه‌ای استان هرمزگان و برخی روزنامه‌های کشوری در حمایت از همکار خود در قشم امیدوار است باتدبیر مسئولان، امید و آرامش را با عزل این مدیر تنش‌آفرین به جزیره برگردانند و بی‌تردید افکار عمومی قشم نیز منتظر واکنشی قاطع در این زمینه هستند.»

این اتفاق صرفا یک اختلاف اداری بود

اما از سوی دیگر محسن زارع پور مدیر روابط عمومی منطقه آزاد قشم با انتشار بیانیه‌ای عنوان کرد: با توجه به این نکته مهم که رسانه‌ها نقش بی‌بدیلی در ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه و فرهنگ‌سازی جامعه دارند ، این امر محقق نخواهد شد مگر با تنش‌زدایی و ایجاد آرامش و پرهیز از سیاه نمایی. لذا از وظایف مهم اهل‌قلم این است که با دقت، امانت‌داری و بااحساس مسئولیت به انعکاس اخبار و رویدادها اقدام نمایند چه‌بسا اخبار کذب و بی‌اساس موجب تنش و تشویش اذهان عمومی و بی‌اعتمادی مردم و مسئولان گذشته موجبات خدشه در امنیت عمومی را فراهم کند.

در ادامه می‌آید: انتظار می‌رود اخبار منتشرشده توسط خبرگزاری‌های رسمی از منابع موثق تهیه شود که متأسفانه این مهم در انتشار بیانیه فوق‌الذکر لحاظ نگردیده است چراکه باوجود نمایندگان نیروی انتظامی از ابتدای شروع ماجرا و بروز اختلاف اداری و درون‌سازمانی، دسترسی به اطلاعات مستند به‌راحتی امکان‌پذیر بوده و هست.

در بیانیه منتشرشده، جایگاه ارزشمند و محترم اصحاب فرهیخته رسانه مورد خطاب قرارگرفته درصورتی‌که ماجرای پیش‌آمده صرفاً یک اختلاف اداری برای باز پس گرفتن محلی بوده که پیش‌ازاین بر اساس حسن نیت سازمان منطقه آزاد قشم جهت انجام امور فرهنگی و رسانه‌ای هم‌راستا با اهداف سازمان و دولت تدبیر و امید به‌صورت موفق واگذارشده بود. به شهادت شاهدان عینی برخلاف ادعاهای مطرح‌شده در بیانیه هیچ برخورد فیزیکی با هیچ شخصی در طی بروز اختلاف صورت نگرفته است.

در ادامه آمده است: خانه مطبوعات منطقه آزاد قشم که باهدف تأسیس محل امن و ایمن برای فعالیت‌های رسانه‌ای و با همکاری اداره کل روابط عمومی این سازمان راه‌اندازی شده است می‌بایست اولین و اصلی‌ترین منبع ترویج اخلاق حرفه‌ای و قانون مداری بوده و در راستای حفظ ارزش‌های حرفه‌ای تلاش کند این در حالی است که با حمایت از انتشار اخبار خلاف واقع و ناصحیح جایگاه خود را زیر سؤال برده و می‌برد.

منطقه آزاد قشم در این بیانیه تاکید دارد: تعیین تکلیف برای مدیران خدمتگزار که توسط دولت منتخب مردم وظیفه خطیر رسیدگی به امور مردم منطقه را برعهده‌گرفته‌اند و نادیده انگاشتن صلاحیت درایت و تدابیر مدبرانه ایشان نکته تأمل‌برانگیز دیگری است که در متن این بیانیه به چشم می‌خورد و نیت اصلی متولیان این اتفاق را به‌وضوح روشن می‌کند.

همچنین در این بیانیه جهت تنویر افکار عمومی اشاره شده است: که مدیرکل حراست سازمان منطقه آزاد قشم از مدیران خدوم و متدین سازمان است که سوابق درخشان تحصیلی و حرفه‌ای ایشان دال بر حسن نیت وی در احقاق حقوق سازمان متبوع است. همکاری اصحاب رسانه‌های بومی در منطقه و به‌تبع آن نمایندگان استانی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های سراسری طی یک سال گذشته که با همکاری و همراهی ارزشمند خود با روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم موجب تغییر چهره سازمان، منطقه و جزیره قشم در سطح استان و کشور شد خود از میزان بالای مشارکت و همکاری فی‌مابین حکایت دارد.

روابط عمومی منطقه آزاد قشم اعتقاد دارد: بدیهی است این اتفاق نه‌تنها سازمان منطقه آزاد قشم را متضرر نخواهد کرد بلکه به برچیده شدن سفره زیاده خواهان و کاسبان که حرکاتی دور از شأن قشر فهیم و فرهیخته خبرنگار و اهل‌قلم انجام داده‌اند کمک خواهد کرد که به‌زودی نتایج آن قدردانی رسانه‌های بومی و محلی را به همراه خواهد داشت. سازمان منطقه آزاد قشم، اداره کل حراست و اداره کل روابط عمومی این سازمان بر اساس روال قانونی وقوع اتفاق پیش‌آمده، نسبت‌های ناروای ذکرشده و کلیه موارد مطرح‌شده را از طریق شکایت به مراجع ذیصلاح پیگیری و تا احقاق حق تضییع‌شده مسیر مذکور را ادامه خواهد داد.