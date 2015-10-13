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۲۱ مهر ۱۳۹۴، ۵:۵۴

اقدام عجیب حزب کنگره ملی یمن در برکنار کردن صالح

اقدام عجیب حزب کنگره ملی یمن در برکنار کردن صالح

اعضای کنگره ملی یمن با انتشار بیانیه ای از برکناری علی عبدالله صالح از سمت ریاست این حزب خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، ساعتی پس از مصاحبه «علی عبدالله صالح» رئیس جمهوری پیشین یمن با شبکه المیادین، اعضای حزب کنگره ملی یمن که ریاست آن بر عهده صالح بود، با انتشار بیانیه ای صالح را از منصب ریاست این حزب برکنار کردند.

روسیا الیوم در این خصوص اعلام کرد، این تصمیم پس از سفر کمیته حزب کنگره ملی یمن به عربستان و دیدار با مقامات سعودی اتخاذ شده است.

صالح در این مصاحبه گفت: ما آماده اجرای هر هفت بند توافقنامه هستیم که خروج از همه شهرهای یمن و سپردن آن به دست ارتش و نیروهای محلی و امنیتی، یکی از این بندهاست، اما تحقق این امر مشروط به آن است که تجاوز عربستان به یمن متوقف شده و به محاصره این کشور پایان دهد و از خاک یمن خارج شود.

رئیس جمهوری پیشین یمن همچنین، ضمن رد ادعاهای مطرح شده در مورد حضور نظامی و مستشاری ایران در یمن تاکید کرد: هیچ تسلیحات و نیروی نظامی ایرانی در یمن وجود ندارد.

کد مطلب 2939307

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