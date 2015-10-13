سالار محمدنیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اردوی آماده سازی تیم تیراندازی خوزستان به منظور حضور تیم در فصل دوم مسابقات لیگ های کشور روز گذشته با حضور حسین امیری مربی تیم ملی معلولان و جانبازان کشور آغاز به کار کرد.

وی افزود: این اردو از روز گذشته شروع شده و تا جمعه ۲۴ مهر ماه ادامه خواهد داشت. البته برگزاری این اردوهای آماده سازی تا شروع نیم فصل به صورت مستمر هر چند روز یک بار برگزار می شود.

رئیس هیئت تیراندازی خوزستان تصریح کرد: محل برگزاری اردو سالن تیراندازی قدس اهواز است. تعدادی از مردان و زنان که دارای رکورد در این اردو حضور دارند.

سالارنیا بیان کرد: مردان برای حضور در مسابقات لیگ برتر و زنان هم برای حضور در مسابقات دسته یک بانوان آماده خواهند شد. البته نفرات حاضر در این اردو از برترین های استان در لیگ برتر مردادان و لیگ دسته اول بانوان کشور هستند.

وی عنوان کرد: محمد فلیوش، سعید قائدرحمتی، مهدی محمدی زاده، علی مهدی پور، رضا کریمیان، مرصاد داودی و شاهرخ حسن پور در بخش مردان در این اردو حضور دارند.

رئیس هیئت تیراندازی خوزستان در پایان گفت: منور میزری، زهرا تقیان، پریسا افشین فر، سیده نوربخش، مریم تهرانی، مریم هرمزی، الهه خوش نظر، پرنیان میریان و نغمه مقیم دهکردی در بخش بانوان در این اردو حضور دارند.