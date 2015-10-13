امیدعلی سبزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری اعتبارات خوبی برای توسعه کتابخانه عمومی شهرستان دهلران اختصاص یافته که البته این اعتبارات نیازمند توجه بیشتر است.

وی بیان داشت: به طور قطع برای افزایش فعالیتهای فرهنگی در سطح شهرستان دهلران، توسعه کتابخانه های عمومی باید به عنوان یک اولویت قرار گیرد.

سبزی اظهار داشت: در سال جاری یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برای توسعه کتابخانه های عمومی شهرستان دهلران اختصاص یافته که از این میزان اعتبار، ۷۰ میلیون تومان برای کتابخانه عمومی دشت عباس هزینه می شود.

وی عنوان کرد: این طرح هم اکنون بیش از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تاکنون ۸۰ میلیون تومان برای اجرای این پروژه هزینه شده است.

فرماندار دهلران تصریح کرد: طبق بررسی انجام شده این طرح باید تا پایان سال ۹۴ به بهره برداری برسد که علاوه بر تحقق توسعه عدالت فرهنگی در مناطق محروم، باعث توسعه کتابخانه های عمومی شهرستان نیز می شود.