مصرف نوشابه در زنجان روبه افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر جواد تاج کی شامگاه سه شنبه در ساختمان شماره دو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤال مهر افزود: افزایش مصرف نوشابه در استان زنجان نگران‌کننده است و متأسفانه زنجانی‌ها در مصرف نوشابه پیشتاز هستند.

وی اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های انجام‌گرفته مصرف نوشابه و سیگار در استان زنجان رو به افزایش است و این بسیار جای نگرانی دارد و با برنامه‌ریزی صورت گرفته باید جلوی این امر گرفته شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زنجان با اشاره به تقویت تغذیه مناسب و صحیح در جامعه گفت: باید فرهنگ صحیح تغذیه به خوبی موردتوجه قرار گیرد و تحقق این مهم هم نیاز به فرهنگ‌سازی و آموزش دارد.

تاج کی تاکید کرد: توجه به امر مهم تغذیه باعث ارتقای سلامت عمومی جامعه و کاهش مراجعات به مراکز درمانی می‌شود.

وی افزود: امروزه مصرف انواع خوراکی‌ها و فست فود باعث شده سلامتی جامعه به خطر بیفتد و مراجعه به مراکز درمانی بیشتر شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: تغذیه سالم سلامت افراد را تضمین می‌کند و این مهم موجب می‌شود تا هزینه‌های درمان ناشی از تغذیه مواد غذایی ناسالم نیز به‌مراتب کاهش یابد.

تاج کی تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی نظام‌های سلامت در هر جامعه‌ای سلامت مواد غذایی است که در این میان باید در برنامه غذایی مردم موردتوجه قرار گیرد.