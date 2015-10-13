مسلم رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کبدی کاران قمی موفق شدند روز دوشنبه با پیروزی بر نماینده خوزستان، دور برگشت لیگ بر‌تر کبدی ساحلی باشگاه‌های کشور را با پیروزی آغاز کنند.

وی افزود: در آغاز دور برگشت از مرحله دوم لیگ بر‌تر کبدی ساحلی باشگاه‌های کشور تیم هیئت کبدی استان قم در گروه سوم در بابلسر به مصاف تیم باغملک خوزستان رفت و مقتدرانه این تیم را شکست داد.

رئیس هیئت کبدی استان قم گفت: کبدی کاران قم که در دیدار رفت به میزبانی سبزوار، برابر حریف خوزستانی خود مغلوب شده بودند در بازی برگشت نمایشی متفاوت ارائه دادند با ارائه یک بازی بر‌تر با ۱۲ پوئن اختلاف، باغملک را ۴۶ بر ۳۴ شکست دادند.

رشیدی بیان داشت: این پیروزی، دومین برد تیم کبدی ساحلی قم در مرحله دوم محسوب می‌شد و جایگاه قم را در جدول رده بندی بهبود بخشید و نماینده استان قم را به صعود امیدوار کرد.

وی عنوان کرد: در دور رفت این مسابقات، تیم کبدی ساحلی قم در دیدار برابر نمایندگان خوزستان و سبزوار مغلوب شد اما در آخرین دیدار دور رفت با برتری میلی متری برابر سیستان و بلوچستان امیدهای خود را برای جبران مافات، زنده نگه داشت.

رئیس هیئت کبدی استان قم تصریح کرد: تیم کبدی ساحلی قم در دومین مسابقه از دور برگشت برابر تیم صدرنشین جدول یعنی فوم حکیم سبزوار به میدان می‌رود و سپس آخرین مسابقه خود را برابر سیستان و بلوچستان برگزار می‌کند تا در ‌‌نهایت ۲ تیم از این گروه صعود کنند.

رشیدی افزود: مسابقات مرحله نهایی با حضور ۶ تیم بر‌تر از گروه‌های ۳ گانه طی روزهای ۱۲ لغایت ۱۵ آبان ماه در استان گلستان برگزار می‌شود.