به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در نخستین نشست مشترک کمیسیون اصل ۹۰ با نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و مدیران این سازمان با مثبت ارزیابی کردن این گونه نشست ها خاطرنشان کرد:البته این چندمین نشستی است که با سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می کنیم و این جلسات بیشتر در راستای افزایش تعامل و اخذ اطلاعات بیشتر از عملکرد سازمان است.

وی افزود: با عنایت اینکه برخی شکایتها در کمیسیون اصل ۹۰ از سازمان اوقاف وجود دارد، این نشست در جهت ابهام زدایی وطرح مسائل و مباحث به طور مستقیم و رو در رو با مسئولین سازمان برگزار می شود.

پورمختار اضافه کرد: با نگاه مثبتی که در شخص رئیس محترم سازمان اوقاف برای رفع مشکلات، رسیدگی و پاسخگویی به شکایات وجود دارد، ان شاءلله زمینه حل و فصل مسائل وکاهش مشکلات فراهم شود. اصلاحات زیربنایی خوبی از حیث شفاف سازی فعالیت های و اقدامات مالی در سازمان اوقاف صورت گرفته است.

نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شوراب اسامی اضافه کرد: همچنین ایجاد سامانه آنلاین و نظاممندی که اطلاعات را بروز و به لحظه از عملکرد استان ها اخذ و ثبت می کند جلوی تخلفات احتمالی را گرفته و این اقدام بسیار مثبت و ارزشمند است.

رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این اقدام در راستای اجرای قانون ارتقای سلامت اداری برای مبارزه با مفاسد اداری بسیار مثبت است و از این لحاظ جای تقدیر و تشکر دارد.

نماینده مجلس نهم اذعان داشت: از سوی دیگر سازمان اوقاف هم با مشکلاتی مواجه است که ما در مجلس شورای اسلامی می توانیم در رفع آنها کمک کنیم که از جمله آنها وارد کردن بعضی از احکام در برنامه ششم توسعه در زمینه فعالیت های درمانی، فرهنگی و اقتصادی درعرصه موقوفات است. همچنین مجلس می تواند به سازمان اوقاف در وصول مطالبات و مشارکت درانتشار اوراق وقف که قبلا در لایحه بودجه سال ۹۳ آمده بود کمک کند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با مثبت ارزیابی کردن نشست این کمیسیون با سازمان اوقاف و امور خیریه متذکر شد:مسلما این گونه نشست ها مستمر خواهد بود و امیدواریم اطلاعات به روز و بیشتری از فعالیت های سازمان اوقاف را در آینده دریافت کنیم.

پورمختار تصریح کرد:ما معتقدیم که وقف یک میراث جادوان و ماندگاری است که باید مورد حمایت قرار بگیرد ولی طرز نگاه و تلقی مردم از سازمان اوقاف و عملکرد ها هم نیازمند اصلاح است که این اقدام عمدتا به خود فعالیت های فرهنگی و رسانه ای سازمان برمی گردد.

نماینده مردم همدان تاکید کرد: اگر مردم اقدامات سازمان اوقاف و مجموع درآمدهایی که از رقبات موقوفات حاصل می شود در محل آن مصرف می شود را به عینه ملاحظه کنند، اعتماد بیشتری در این زمینه ایجاد می شود.

پورمختار در خصوص میزان اطلاع رسانی در زمینه افزایش وقفها از سال ۸۸تاکنون تصریح کرد: مردم ایران مردم متدین و معتقدی هستند، بر این مبنا وقف می کنند چرا که این فرهنگ مبتنی براعتماد قلبی و دینی مردم بوده و خواهد بود.

در این نشست مشترک، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه انتظارات این سازمان از مجلس شورای اسلامی را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: لحاظ نمودن وقف در احکام برنامه ششم توسعه کشور، تقویت بعد نظارتی سازمان اوقاف و امور خیریه به لحاظ قانونی، زمینه سازی برای برخورد با موقوفه خواران حقیقی و حقوقی، کمک و مساعدت مجلس شورای اسلامی برای اخذ حقوق موقوفات و مطالبات سازمان از اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله این مطالبات است.