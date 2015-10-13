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۲۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۱۹

یک مقام مسئول در دانشگاه معارف:

گفتمان دینی دانشجویی و طلاب تقویت شود

گفتمان دینی دانشجویی و طلاب تقویت شود

مسئول دفتر انجمن های علمی – دانشجویی دانشگاه معارف اسلامی بر لزوم تقویت نشست های علمی و گفتمان دینی دانشجویی و طلاب تأکید کرد.

حجت الاسلام روح الله پورعابدین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر ۶ انجمن علمی و دانشجویی در دانشگاه معارف اسلامی فعالیت می کند و هر کدام از این انجمن ها در سال گذشته دو نشست گفتمان دینی را برگزار کردند.

وی تاکید کرد: این گفتمان ها با موضوعاتی همچون انقلاب اسلامی، فرهنگ و تمدن، تفسیر قرآن، اخلاق اسلامی و اندیشه با مدیریت کارشناسان خبره هر موضوع برگزار شد.

مسئول دفتر انجمن های علمی – دانشجویی دانشگاه معارف اسلامی پیش بینی کرد که در سال جاری ۱۲ گفتمان دینی دانشجویی و طلاب از سوی انجمن های این دانشگاه برگزار شود.

حجت الاسلام پورعابدین بر لزوم حمایت مسئولان از برگزاری جلسات گفتمان دینی تاکید کرد و گفت: ویژگی این جلسات، مشارکت دانشجویان و طلاب در مباحث است، به گونه ای که بخش زیادی از زمان کارشناس جلسه به پاسخگویی به سئوالات مخاطبان اختصاص می یابد.

به گفته وی، دانشجویان و طلاب به دلیل انتخاب استادان مطرح و موضوعات متنوع و مفید برای جلسات گفتمان دینی از برگزاری این جلسات استقبال می کنند.

کد مطلب 2939435

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