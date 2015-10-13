منطقه آزاد اروند آماده استقبال از زائران اربعین حسینی است

موعود شمخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح پیگیری عملیات روشنایی جاده پل نو به مرز شلمچه عنوان کرد: در جلسه ستاد اربعین حسینی، مقرر شد سازمان برق خرمشهر با هماهنگی و تصویب اعتبار توسط سازمان منطقه آزاد اروند برای تأمین روشنایی مسیر پل نو تا شلمچه اقدام کند.
وی با بیان اینکه با چالش خاصی در شلمچه برای استقبال از زائران اربعین حسینی مواجه نیستیم، بیان کرد: آب شرب پایانه مرزی شلمچه از سوی منطقه آزاد اروند تأمین اعتبار و توسط آبفای خرمشهر اجرا میشود. تانکرهای سیار و ثابت برای افزایش ضریب عملیاتی پایانه مرزی شلمچه پیش از اربعین حسینی تأمین میشود.
شمخانی گفت: مصمم هستیم در اولین فرصت و با کمترین زمان ممکن، تمهیدات استقبال از زائران اربعین حسینی را فراهم کنیم.
معاون فنی و عمرانی منطقه آزاد اروند افزود: اداره کل پایانههای استان خوزستان بهمنظور رفاه حال زائران، عملیات اجرایی احداث یک سالن هشت هزار متری در محل پایانه مرزی شلمچه را آغاز کرده است و برابر وعدهها، پیش از اربعین حسینی مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
شمخانی بيان كرد: منطقه آزاد اروند برای رفع چالشهای موجود در مسير زائران اربعين حسينی سهم خود را ادا ميكند.
وی افزود: هيئتمديره برای بسيج امكانات منطقه آزاد اروند برای پشتيبانی ستاد اربعين حسينی و خدمترسانی به زائران در مرز شلمچه مصمم است.
معاون فنی و عمرانی منطقه آزاد اروند افزود: احداث ایستگاههای صلواتی در محل پایانه مرزی شلمچه، ایجاد پارکینگ به طول پنج هزار متر، ایجاد جادههای دسترسی در مسیر یادمان به مسیر اصلی، اصلاح هندسی و دوربرگردانها، ایجاد جاده دسترسی از مسیر اصلی یادمان به ایستگاه قطار و ایجاد جاده امدادی به مسیر اصلی نیز از جمله تمهیدات لازم برای سهولت تردد و رفاه زائران اربعین حسینی است.
وی اظهار کرد: باید تلاش بیوقفهایی برای احیای پروژههایی که در حالت تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند و یا اجرای آنها بهکندی صورت میگیرد داشته باشیم، سیاست منطقه آزاد اروند در راستای جهش در خدمترسانی مناسب به مردم خرمشهر و آبادان است تا بستر مناسبی برای توسعه و پیشرفت در منطقه به وجود آورد.
شمخانی افزود: منطقه آزاد اروند در راستای بهسازی روستاها، گامهای مثبتی برداشته است که این اقدامات در راستای سیاستهای هیئتمدیره سازمان منطقه آزاد اروند برای عمران شهر هستند.
معاون فنی و عمرانی منطقه آزاد اروند گفت: آسفالت معابر خرمشهر با اعتباری بالغبر ۱۲ میلیارد تومان، پروژه تعریض پل نو تا مقاومت با اعتباری بالغبر ۱۴ میلیارد تومان، لکهگیری، اصلاح هندسی و دوربرگردانهای جاده شلمچه به طول ۱۲ کیلومتر و نصب علائم ترافیکی از جمله پروژههای عمرانی منطقه آزاد اروند در شهرستان خرمشهر است.
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