سیدجمال ساداتیان که تولید فیلم سینمایی «خمسه خمسه» به کارگردانی بهروز افخمی را به عهده گرفته است با بیان این مطلب، درباره روند تولید این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: یکی از ویژگی های ساخت یک فیلم جنگی واقعی بودن آن است که هم من و هم افخمی معتقدیم فیلم «خمسه خمسه» باید به شکل کاملا واقعی ساخته شود و همه تلاش تیم تولید هم در همین راستا است.

وی ادامه داد: تاکنون تجهیزات نظامی مورد نیاز تامین نشده و تا زمانی که مجموع این تجهیزات فراهم نشود، وارد مرحله پیش تولید نخواهیم شد و حتی ممکن است از تولید این فیلم منصرف شویم.

ساداتیان با تاکید بر این مطلب که ۷۰ درصد این فیلم را صحنه های جنگی تشکیل می‌دهد، یادآور شد: ساخت این فیلم سینمایی مانند یکی از عملیات مهم جنگی است که نیاز به تجهیزات کامل دارد و باید محکم در صحنه حاضر شویم. ۷۰ درصد از ساخت این فیلم سینمایی در فضای جنگ است، از همین رو مجموع پیش تولید «خمسه خمسه» نیاز به تجهیزات کامل نظامی دارد.

این تهیه کننده سینما بیان افزود: فیلم «خمسه خمسه» دو فاز در پیش تولید دارد، یک پیش تولید نظامی و دیگری پیش تولید سینمایی است که در بخش پیش تولید نظامی نیاز به دو توپخانه ایران و عراق داریم که در صورت تامین نشدن، کار را شروع نمی کنیم.

ساداتیان، تهیه کننده فیلم «چهارشنبه سوری» متذکر شد: یکی از ضعف های فیلم های جنگی، غیرقابل باور بودن آن نزد مخاطب است. از همین رو باید اعتمادسازی میان مخاطب و سینما بار دیگر ایجاد شود. به همین دلیل تلاش می کنیم تا فیلم جنگی را به بهترین شکل ممکن تولید کنیم.