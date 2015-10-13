به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس اسکاتلندیارد اخیرا در بیانیه ای اعلام کرده است به حضور دائمی و ۲۴ ساعته نیروهای پلیس در اطراف سفارت اکوادور در انگلیس خاتمه خواهد داد و روش های جایگزین از جمله رصد مخفی محیط بیرونی سفارت اکوادور را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

نیروهای پلیس انگلیس، در قالب نیروهای عملیاتی ویژه از سال ۲۰۱۲ میلادی تاکنون، یعنی به مدت سه سال در اطراف سفارت حضوری فیزیکی داشته اند تا اگر «جولیان آسانژ» بنیانگذار سایت «ویکی لیکس» از محل سفارت خارج شد او را دستگیر کنند!

مطابق اعلام منبع رسمی، این عملیات بیش از ۱۲ میلیون پوند برای پلیس انگلیس هزینه در برداشته است، آن هم در حالی که این کشور از سال ۲۰۱۲ میلادی تاکنون سیاست ریاضت اقتصادی را برای کنترل هزینه ها و بودجه عمومی خود در پیش گرفته است.

بنابر این گزارش، در سال ۲۰۱۲ میلادی، مقامات قضایی سوئد از دولت انگلیس خواسته بودند تا آسانژ را جهت محاکمه به اتهام برقراری روابط جنسی غیر متعارف به استکهلم تحویل دهند اما بنیانگذار سایت ویکی لیکس ضمن سیاسی دانستن این اتهامات بلافاصله به سفارت اکوادور در لندن رفت و در آنجا اقامت گزید. از سه سال قبل تاکنون آسانژ از سفارت اکوادور خارج نشده و نیروهای پلیس انگلیس را به مدت ۳ سال، آن هم به صورت شبانه روزی چشم انتظار گذاشته است!

آسانژ معتقد است مقامات سوئدی قصد دارند در قالب یک معامله امنیتی و به بهانه محاکمه آسانژ، وی را در نهایت به آمریکا تحویل دهند. آسانژ تاکنون اسناد امنیتی زیادی را علیه ایالات متحده آمریکا در سایت ویکی لیکس منتشر کرده است. اسنادی که انتشار بسیاری از آنها برای واشنگتن هزینه بر بوده است.

لازم به ذکر است که دولت اکوادور به درخواست پناهندگی آسانژ پاسخ مثبت داده است اما اگر آسانژ از سفارت اکوادور در لندن خارج شود، توسط پلیس انگلیس دستگیر شده و برای محاکمه به سوئد مسترد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فارغ از اتهاماتی که به آسانژ وارد است، نوع عملیات مقامات انگلیسی در قبال دستگیری آسانژ به سوژه ای مضحک در بین شهروندان انگلیسی تبدیل شده است، به ویژه آنکه مقامات اسکاتلندیارد، امروز پس از ۳ سال به این نتیجه رسیده اند که اساسا نیازی نیست برای دستگیری آسانژ روزانه بیش از ۱۰ هزار پوند صرف چینش نیروهای ویژه امنیتی در اطراف سفارت اکوادور کنند زیرا می توان به صورت مخفی و با هزینه ای کمتر نیز این عملیات را نظارت کرد!

در همین حال و طی روزهای اخیر، بسیاری از شهروندان انگلیسی نسبت به روش به شدت غیر حرفه ای و پر هزینه پلیس انگلیس در این به اصطلاح عملیات انتقاد کرده اند. از همان ابتدا بدیهی بود که آسانژ هرگز سفارت اکوادور را، آن هم در مقابل دیدگان دهها پلیس و نیروی امنیتی رسمی ترک نخواهد کرد زیرا او قصدی برای تسلیم کردن خود به پلیس نداشت.

در چنین شرایطی مشخص نیست پلیس اسکاتلندیارد چه توجیهی برای انجام سه سال عملیات روزمره و تکراری پاییدن درب خروجی سفارت اکوادور در لندن جهت دستگیری آسانژ داشته است.