به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدحسن هاشمی امروز در اجلاس معاونان آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی در محل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار داشت: آموزش و تربیت نیروی انسانی یکی از وظایف وزارت بهداشت است و باید با احتیاط آن را به انجام برسانیم. برای این کار در طرح تحول ۱۲ بسته تعریف شده است که امیدواریم با اجرای آن شاهد روش‌های نوین آموزشی و فارغ‌التحصیلان توانمند باشیم.

وی افزود: آموزش پزشکی از کمی به سوی کیفی شدن حرکت خواهد کرد به گونه‌ای که طول دوره‌های آموزشی، کوتاه و اقتصادی می شود تا هم در وقت دانشجو و استاد صرفه‌جویی شود و نیز آموزش آسیب نبیند.

وزیر بهداشت یادآور شد: در طرح تحول، مهارت کافی به دانشجویان آموزش داده می شود که ضمن بومی بودن از بستر محور بودن به سمت آموزش سرپایی که مورد نیاز است، حرکت کند.

هاشمی با اشاره به طرح آمایش سرزمین در علوم پزشکی تاکید کرد: با این طرح، ما دیگر گسترش بی‌رویه‌ای نخواهیم داشت و به تعداد دانشگاه های موجود محدود خواهیم شد. به این صورت، در هر استان یک دانشگاه ملی وجود دارد و سایر دانشگاه ها با آن دانشگاه همکاری خواهند داشت.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت در تعداد ۵۶ دانشگاه فعلی خواهد ماند و دانشگاه ها در قالب ۱۰ قطب به فعالیت های آموزشی، پژوهشی، درمانی و خدماتی می پردازند. این باعث می شود ضمن مأموریت محور شدن دیگر اتلاف انرژی و منابع نیز نداشته باشیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره ظرفیت های ارشد و دکترا در دانشگاه های علوم پزشکی خاطرنشان کرد: متاسفانه پیش از این، ظرفیت های زیادی را برای گروه علوم پزشکی در مقاطع ارشد و دکترا تعریف کردند که باعث شده ظرفیت دانشگاه ها پر و در حال حاضر ذهن ما مشغول پیدا کردن شغل برای این گروه از فارغ‌التحصیلان شود.

هاشمی اضافه کرد: دانشگاه های علوم پزشکی سعی دارند برای هر فردی که تربیت شده است شغل ایجاد کنند، اما به دلیل ظرفیت‌های زیادی که پیش از این تعریف شده بود، در این زمینه با مشکل مواجه شده ایم و از این پس، توسعه کمی نخواهیم داشت.

وزیر بهداشت درباره بحث سهمیه آزاد، سهمیه بومی و سهمیه ایثارگران و تعیین ظرفیت برای هر کدام از این گروه ها گفت: در مواردی به دلیل اعمال سهمیه‌های بومی و ایثارگران ممکن بود سهمیه آزاد کاهش یابد و گروهی از داوطلبان با استعداد پشت در دانشگاه‌ها بمانند. به همین منظور، ما ظرفیت‌ها را افزایش دادیم تا از سهمیه آزاد صیانت شود، ضمن اینکه با اعمال سهمیه‌های بومی و ایثارگران کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت آنها در دانشگاه ها پر شد.