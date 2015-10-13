به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه در جلسه بررسی مشکلات زنبورداران که قبل از ظهر سه‌شنبه با حضور ابراهیمی پاک، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و زنبورداران در سالن باغستان برگزار شد، اظهار داشت: مسئولان استان به دنبال حمایت بخش کشاورزی هستند و تلاش می‌کنند با ارائه راهکارهای منطقی زمینه حمایت از این حوزه را فراهم کنند.

استاندار قزوین بیان کرد: با فعال کردن دبیرخانه در بخش کشاورزی می‌توان تشکل‌های مردمی را برای طرح مشکلات و ارائه راهکار تقویت کرد و با تنوعی که در این بخش وجود دارد باید تشکل‌ها نیز فعال شده و به کار گرفته شوند.

وی یادآور شد: دولت باید فقط سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کند و تشکل‌ها در فعالیت اجرایی وارد شوند تا بتوان به نتایج بهتری رسید و کارها را سامان داد.

روزبه بیان کرد: در گام اول باید تشکل‌ها تقویت شوند تا بتوانند در بازاریابی محصول هم کمک کنند تا کارها با انسجام بیشتری صورت گیرد.

استاندار قزوین گفت: از رئیس سازمان جهاد کشاورزی انتظار داریم با همکاری معاونت عمرانی و راه و شهرسازی نسبت به تعیین زمین و یا مکانی مناسب برای استقرار تمامی تشکل‌های بخش کشاورزی به صورت متمرکز اقدام کند که این مجموعه می‌تواند در محدوده فضاهای جهاد نیز باشد.

تقویت تولید برای تحقق اقتصاد مقاومتی

وی بیان کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید تولید کشاورزی تقویت و حمایت شود و اگر تشکل‌ها هم جدی گرفته شوند می‌توانید صنایع جانبی و تبدیلی را با کمک خود کشاورزان و تولیدکنندگان توسعه دهیم.

روزبه اظهار داشت: در شرایطی که تولید عسل استان بالغ بر ۵۳۰ تن در سال است بسیاری از شهروندان از استان‌های دیگر عسل تهیه می‌کنند که این کار نشان می‌دهد در بازاریابی ضعیف هستیم لذا تولیدکننندگان باید ضمن تبلیغ اصولی کالای خود نسبت به معرفی و بازاریابی هم اقدام کنند.

استاندار قزوین بیان کرد: تشکل‌های کشاورزی می‌توانند در احداث صنایع بسته بندی، فروش و تبدیلی به صورت جدی وارد کار شده و با حمایت دولت کارهای خوبی را اجرا کنیم.

وی افزود: باید سهمی را هم برای تبلیغ کالای تولیدی خود در رسانه‌ها اختصاص دهید تا ضمن فروش مناسب تولیدات به تقویت بنیه اقتصادی خود هم کمک کنید.